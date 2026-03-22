Pakistan | சர்வதேச பயங்கரவாத தரவரிசையில் பாகிஸ்தான் முதலிடம் - ஆய்வு அறிக்கை சொல்வது என்ன?

2025-ஆம் ஆண்டில் பயங்கரவாதம் தொடர்பான உயிரிழப்புகள் 6 சதவீதம் அதிகரித்ததைத் தொடர்ந்து, பாகிஸ்தான் முதன்முறையாக `உலகளாவிய பயங்கரவாதக் குறியீட்டில்' (Global Terrorism Index) முதலிடத்தைப் பிடித்துள்ளது.
`பொருளியல் மற்றும் அமைதிக்கான நிறுவனம்' (IEP) வெளியிட்ட 2026-ஆம் ஆண்டிற்கான உலகளாவிய பயங்கரவாத குறியீட்டின்படி, கடந்த ஆண்டில் பாகிஸ்தானில் 1,139 உயிரிழப்புகள் பதிவாகியுள்ளன; இது அந்நாட்டின் பாதுகாப்புச் சூழல் மோசமடைந்து வருவதை எடுத்துக்காட்டுகிறது.
163 நாடுகளில் பயங்கரவாதத்தின் தாக்கத்தை மதிப்பிடும் இந்த விரிவான அறிக்கை, பாகிஸ்தானுக்கும் அதன் அண்டை நாடுகளுக்கும் குறிப்பாக ஆப்கானிஸ்தானுக்கும் இடையிலான "பதற்றமான" உறவுகளும், தடை செய்யப்பட்ட `தெஹ்ரீக்-இ-தாலிபான் பாகிஸ்தான்' (TTP) மற்றும் `பலூசிஸ்தான் விடுதலை ராணுவம்' (BLA) ஆகிய அமைப்புகளின் வன்முறை செயல்கள் அதிகரிப்பதும் இணைந்து, "குறிப்பிடத்தக்க பாதுகாப்பு" அச்சுறுத்தல்களை உருவாக்கியுள்ளதாக குறிப்பிட்டுள்ளது.
இந்த ஆய்வின் முடிவுகள், "பாகிஸ்தானில் பயங்கரவாதம் சார்ந்த உயிரிழப்புகள் 2013-ஆம் ஆண்டிற்குப் பிறகு தற்போதுதான் மிக உயர்ந்த நிலையை எட்டியுள்ளன. 2025-ஆம் ஆண்டில் அந்நாட்டில் 1,139 பயங்கரவாத உயிரிழப்புகளும், 1,045 பயங்கரவாதச் சம்பவங்களும் பதிவாகியுள்ளன" என்பதை வெளிப்படுத்துகின்றன.
TTP அமைப்பானது பாகிஸ்தானுக்குள் "மிகவும் ஆபத்தான" பயங்கரவாதக் குழுவாகத் தனது நிலையை வலுப்படுத்திக் கொண்டிருப்பதோடு, உலக அளவிலும் மூன்றாவது மிகவும் ஆபத்தான குழுவாக உருவெடுத்துள்ளது.
IEP-இ தரவுகளின்படி, "2009-ஆம் ஆண்டில் இருந்து பாகிஸ்தானில் நடைபெற்ற மொத்த பயங்கரவாத தாக்குதல்களில் 67 சதவீதத்திற்கும் அதிகமானவை TTP-இன் தாக்குதல்களே ஆகும். மேலும், பாகிஸ்தானில் இரண்டாவது மிகவும் தீவிரமாகச் செயல்படும் குழுவான BLA-ஐ விட, TTP ஐந்து மடங்கு அதிகமான தாக்குதல்களை நடத்தியுள்ளது."
உலகின் மிகவும் ஆபத்தான நான்கு பயங்கரவாதக் குழுக்களில், கடந்த ஓராண்டில் தனது செயல்பாட்டு தீவிரத்தை அதிகரித்துள்ள ஒரே அமைப்பு TTP மட்டுமே ஆகும். 2025-ஆம் ஆண்டில் இக்குழுவின் தாக்குதல் திறன் (lethality) வெகுவாக அதிகரித்தது; பயங்கரவாத சம்பவங்களின் எண்ணிக்கை 24 சதவீதம் உயர்ந்து, மொத்தம் 595 தாக்குதல்கள் நடத்தப்பட்டன.
இந்த தாக்குதல்கள் பெரும்பாலும் ஆப்கானிஸ்தான் எல்லைக்கு அருகிலுள்ள `கைபர் பக்துன்க்வா' மாகாணத்திலேயே நடத்தப்பட்டுள்ளன; இதன் விளைவாக 637 பேர் உயிரிழந்தனர். இது 2011-ஆம் ஆண்டிற்கு பிறகு பதிவான மிக உயர்ந்த எண்ணிக்கையாகும்.
2025-ஆம் ஆண்டில் இக்குழு நடத்திய மிக முக்கியமான தாக்குதலாக, "இராணுவ படைகளை இலக்காகக் கொண்டு நடத்தப்பட்ட ஒரு ஆயுதமேந்திய தாக்குதலை" இந்த அறிக்கை அடையாளம் கண்டுள்ளது; இந்த தாக்குதலில் 21 பேர் உயிரிழந்தனர்.
உலக அரங்கில், உலகளாவிய பயங்கரவாத மரணங்களில் கிட்டத்தட்ட 70 சதவீதம் நிகழும் ஐந்து நாடுகளில் ஒன்றாக, புர்கினா பாசோ, நைஜீரியா, நைஜர் மற்றும் காங்கோ ஜனநாயகக் குடியரசு ஆகியவற்றுடன் பாகிஸ்தான் தற்போது இடம்பிடித்துள்ளது. 2025-ஆம் ஆண்டில் இரண்டாம் இடத்தை பிடித்ததை தொடர்ந்து, சமீபத்திய தரவரிசையானது, நாட்டின் ஸ்திரத்தன்மையில் நிலையான சரிவை உறுதிப்படுத்துகிறது.