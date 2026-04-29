Shehbaz Sharif | ஈரான் போரால் பெரும் பாதிப்பு... பாக். பொருளாதாரம் பெரிய அடி வாங்கியதாக அந்நாட்டு பிரதமர் குற்றச்சாட்டு

கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளில் பாகிஸ்தான் அடைந்த பொருளாதார முன்னேற்றத்திற்கு அமெரிக்க-ஈரான் போர் ஒரு கடுமையான பாதிப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது என்று பிரதமர் ஷெபாஸ் ஷெரீஃப் கூறினார்.

மேலும், போரிடும் இரு தரப்பினருக்கும் இடையிலான பதற்றத்தை தணிக்கவும், மேற்கு ஆசியாவில் அமைதியை மீட்டெடுக்கவும் தனது அரசு தொடர்ந்து முயற்சிகளை மேற்கொள்ளும் என்றும் அவர் உறுதியளித்தார்.

அமைச்சரவை கூட்டத்தில் பேசிய ஷெபாஸ் ஷெரிஃப், மோதலுக்கு முன்பு 300 மில்லியன் டாலராக இருந்த பாகிஸ்தானின் எண்ணெய் இறக்குமதி செலவு, தற்போது 800 மில்லியன் டாலராக உயர்ந்துள்ளதாகவும், இது பொருளாதாரத்தின் மீது கூடுதல் அழுத்தத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளதாகவும் கூறினார். மேலும், கடந்த வாரத்துடன் ஒப்பிடுகையில், நடப்பு வாரத்தில் பெட்ரோலிய நுகர்வு குறைந்துள்ளதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டார்.

ஒரு பணிக்குழு நிலைமையை தினசரி கண்காணித்து வருவதாக அதிகாரப்பூர்வ அறிக்கை ஒன்றில் ஷெபாஸ் கூறினார். சவால்களைச் சமாளிக்க கூட்டு முயற்சிகள் தேவை என்றும் அவர் கூறினார்.

அமெரிக்க-ஈரான் பேச்சுவார்த்தைகளில் ஏற்பட்டுள்ள முன்னேற்றம் மற்றும் பிராந்தியத்தில் பதற்றத்தை தணிப்பதற்கான பாகிஸ்தானின் முயற்சிகள் குறித்து அமைச்சரவைக்கு தெரிவித்த ஷெபாஸ் ஷெரிஃப், பிராந்திய ஸ்திரத்தன்மையை மேம்படுத்துவதற்கு பாகிஸ்தான் நேர்மையான முயற்சிகளை மேற்கொண்டு வருவதாக கூறினார்.

ஏப்ரல் 11 அன்று இஸ்லாமாபாத்தில் ஈரான் மற்றும் அமெரிக்கா இடையே 21 மணி நேரம் நடைபெற்ற நீண்ட நேரப் பேச்சுவார்த்தை, ஒரு குறிப்பிடத்தக்க ராஜதந்திர முன்னேற்றத்தைக் குறித்தது என்று அவர் சுட்டிக்காட்டினார்.

