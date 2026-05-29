பிரதமர் மோடி அழைப்பின் பேரில் இந்தியா வரும் மியான்மர் அதிபர்

இந்தியாவும் மியான்மரும் 1,643 கிலோமீட்டர் நீளமுள்ள சர்வதேச எல்லையைப் பகிர்ந்து கொள்கின்றன.
Myanmar President
மியான்மர் அதிபர் மின் ஆங் ஹ்லைங், தனது நாட்டின் பல அமைச்சர்கள் மற்றும் வணிக தலைவர்களை உள்ளடக்கிய உயர்மட்டக் குழுவுடன், முக்கியத்துவம் வாய்ந்த இருதரப்பு பயணமாக இந்தியா வருகிறார்.

இந்தியாவும் மியான்மரும் 1,643 கிலோமீட்டர் நீளமுள்ள சர்வதேச எல்லையைப் பகிர்ந்து கொள்கின்றன. இந்த எல்லை அருணாச்சல பிரதேசம் (520 கி.மீ.), மிசோரம் (510 கி.மீ.), மணிப்பூர் (398 கி.மீ.) மற்றும் நாகாலாந்து (215 கி.மீ.) ஆகிய நான்கு மாநிலங்களை உள்ளடக்கியுள்ளது.

முதலில் ஜூன் 1 ஆம் தேதி நடைபெறவிருந்த (பின்னர் ஒத்திவைக்கப்பட்ட) சர்வதேச Big Cat Alliance உச்சி மாநாட்டில் பங்கேற்பதற்காக இந்தியாவுக்கு வருகை தரவிருந்த மின் ஆங் ஹ்லைங், தற்போது பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் அழைப்பின் பேரில் 2026 ஆம் ஆண்டு மே 30 முதல் ஜூன் 3 வரை அதிகாரப்பூர்வப் பயணம் மேற்கொள்கிறார்.

பல காரணங்களுக்காக இந்தப் பயணம் மிகவும் முக்கியமானது என்று நிபுணர்கள் கூறுகின்றனர். குறிப்பாக, இந்தப் பயணம் போத்கயாவில் இருந்து தொடங்குவதால், இது ஒரு குறியீட்டு கலாச்சார முக்கியத்துவத்தை கொண்டிருப்பது மட்டுமல்லாமல், முக்கிய வணிக உறவுகள் மற்றும் எல்லை தொடர்பான பிரச்சினைகளும் நிகழ்ச்சி நிரலில் இடம்பெற வாய்ப்புள்ளது.

