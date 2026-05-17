புதிய டிஜிட்டல் குடிவரவு முறை - மலேசியா அறிமுகம்

ஒரு பயணியின் முகம் மற்றும் பயண விவரங்களை, டிஜிட்டல் முறையில் சேமிக்கப்பட்ட குடிவரவுப் பதிவுகளுடன் விரைவாகப் பொருத்திப் பார்க்கிறது MyNIISe அமைப்பு.
மலேசிய விமான நிலையங்களில் கிட்டத்தட்ட 20 ஆண்டுகளாகப் பயன்படுத்தப்பட்டு வந்த பழைய MyIMMs அமைப்புக்கு பதிலாக MyNIISe அமைப்பு அறிமுகப்படுத்தப்படும். இந்தப் புதிய அமைப்பு சுமார் MYR 1 பில்லியன் (சுமார் USD 255 மில்லியன்) செலவில் உருவாக்கப்பட்டுள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது.

பழைய MyIMMs அமைப்பின் கீழ், பயணிகள் முதலில் குடிவரவு கவுண்டர்கள் அல்லது தானியங்கி நுழைவாயில்களில் தங்கள் கடவுச்சீட்டுகளை ஸ்கேன் செய்ய வேண்டியிருந்தது. அதன்பிறகு, பயணிகளின் அடையாளத்தை உறுதி செய்வதற்காக, அந்த அமைப்பு கைரேகைகள் மற்றும் முக ஸ்கேன்களைப் பயன்படுத்தி பயோமெட்ரிக் சரிபார்ப்பை மேற்கொண்டது.

தற்போது, விமான நிலைய வரிசைகளைக் குறைக்க மலேசியா புதிய டிஜிட்டல் குடிவரவு முறையை அறிமுகப்படுத்துகிறது.

இந்த அமைப்பு, பாதுகாப்பைப் பேணிக்கொண்டு குடிவரவு சோதனைகளை விரைவுபடுத்துவதற்காக முக அங்கீகாரத் தொழில்நுட்பம், QR குறியீடுகள் மற்றும் கடவுச்சீட்டு சரிபார்ப்பு ஆகியவற்றைப் பயன்படுத்துகிறது.

KLIA-வில் தானியங்கி வாயில்களைப் பயன்படுத்துவதுடன், MyNIISe என்ற ஒருங்கிணைந்த டிஜிட்டல் அமைப்பைச் செயல்படுத்துவதும், தேசிய எல்லை நிர்வாகத்தை வலுப்படுத்துவதில் KDN எடுத்துள்ள ஒரு முக்கிய நடவடிக்கையாகும்.

முக்கியமாக கடவுச்சீட்டு ஸ்கேன்கள் மற்றும் கைரேகை சோதனைகளைச் சார்ந்திருப்பதற்குப் பதிலாக, இந்த அமைப்பு ஒரு பயணியின் முகம் மற்றும் பயண விவரங்களை, டிஜிட்டல் முறையில் சேமிக்கப்பட்ட குடிவரவுப் பதிவுகளுடன் விரைவாகப் பொருத்திப் பார்க்கிறது என கூறப்படுகிறது.

மேலும் இஸ்மாயில் இந்த மேம்படுத்தலை ஒரு "விளையாட்டை மாற்றும் காரணி" என்று விவரித்தார். "இது வெறும் அமைப்பு மேம்படுத்தல் மட்டுமல்ல. நாட்டிற்குள் நுழைவது மற்றும் வெளியேறுவது ஆகிய அனுபவங்களிலேயே இது ஒரு திருப்புமுனையாகும்," என்றும் அவர் கூறினார்.

