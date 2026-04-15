Israel | வாஷிங்டனில் வரலாற்று முக்கியத்துவம் கொண்ட மீட்டிங்... லெபனான் - இஸ்ரேல் இடையே பேச்சுவார்த்தை தொடக்கம்

இஸ்ரேலுக்கும் ஹிஸ்புல்லா பயங்கரவாத குழுவிற்கும் இடையே ஒரு மாதத்திற்கும் மேலாக நீடித்த போரை தொடர்ந்து, லெபனானும் இஸ்ரேலும் பல தசாப்தங்களுக்கு பிறகு தங்களின் முதல் நேரடி தூதரக பேச்சுவார்த்தையை நேற்று (செவ்வாய்க்கிழமை) வாஷிங்டனில் தொடங்கின. இதனை ஒரு "வரலாற்று வாய்ப்பு" என்று குறிப்பிட்ட அமெரிக்க வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் மார்கோ ரூபியோ, உடனடியாக எந்தவொரு திருப்புமுனை ஒப்பந்தமும் எதிர்பார்க்கப்படவில்லை என்பதை தெளிவுபடுத்தினார்.
இந்தப் பேச்சுவார்த்தைகளுக்கு வழிவகுப்பதில் டிரம்ப் நிர்வாகம் "மிகவும் மகிழ்ச்சி" அடைவதாக ரூபியோ கூறினார். அதேவேளையில், "கடந்த கால வரலாறு மற்றும் சிக்கல்களுக்கு எதிராக நாங்கள் செயல்படுகிறோம், அவை விரைவில் தீர்க்கப்படாது என்பதை நாங்கள் புரிந்துகொள்கிறோம்" என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார்.
ஹிஸ்புல்லா இந்த நேரடிப் பேச்சுவார்த்தைகளை எதிர்ப்பதால், அதன் சார்பில் யாரும் பங்கேற்கவில்லை. மேலும், பேச்சுவார்த்தை தொடங்கியபோது, ஈரானின் ஆதரவு பெற்ற அந்த அமைப்பு வடக்கு இஸ்ரேல் மீதான தனது தாக்குதலை தீவிரப்படுத்தியதாக தெரிகிறது.
"ஆனால், லெபனான் மக்கள் தங்களுக்கு தகுதியான எதிர்காலத்தை பெறுவதற்கும், இஸ்ரேல் மக்கள் அச்சமின்றி வாழ்வதற்கும் ஏதுவாக, மிகவும் நேர்மறையானதும், மிகவும் நிரந்தரமானதுமான ஒன்று நடப்பதற்கான ஒரு கட்டமைப்போடு நாம் முன்னோக்கிச் செல்ல தொடங்கலாம்," என்று ரூபியோ கூறினார்.
லெபனானுக்கான அமெரிக்க தூதர் மைக்கேல் இசா, அமெரிக்காவுக்கான இஸ்ரேலிய தூதர் யெச்சியல் லீட்டர் மற்றும் அமெரிக்காவுக்கான லெபனான் தூதர் நாடா ஹமதே மோவாட் ஆகியோர் தலைமையில் அமெரிக்க வெளியுறவு துறையில் நடைபெற்ற அமர்வின் தொடக்க விழாவில், ரூபியோ மற்றும் ஐக்கிய நாடுகள் சபைக்கான அமெரிக்கத் தூதர் மைக் வால்ட்ஸ் ஆகியோர் கலந்துகொண்டனர்.