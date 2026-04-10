Israel | லெபனான் மீது இஸ்ரேல் நடத்திய வான்வழி தாக்குதல்களில் 20 பேர் உயிரிழப்பு

இஸ்ரேலிய வான்வழி தாக்குதல்கள் பல இடங்களில் வீடுகளையும் பிற கட்டிடங்களையும் அழித்தன.
தெற்கு லெபனானில் இஸ்ரேல் நடத்திய புதிய வான்வழி தாக்குதல்களில் கொல்லப்பட்ட 20 பேரில் குறைந்தது 12 பேர் பாதுகாப்பு படையினர் ஆவர். லெபனானில் குண்டுவீச்சு ஒப்பீட்டளவில் இடைநிறுத்தப்பட்ட பிறகு நடைபெற்ற இந்த சம்பவம், இஸ்லாமாபாத்தில் திட்டமிடப்பட்டிருந்த அமைதி பேச்சுவார்த்தைகளுக்கு அச்சுறுத்தலாக அமைந்துள்ளது.

அமெரிக்க துணை அதிபர் ஜே.டி. வான்ஸ் பேச்சுவார்த்தையில் ஈரானிய தூது குழுவிற்கு தலைமை தாங்குவார் என எதிர்பார்க்கப்படும் முகமது பாகிர் காலிபாஃப், பேச்சுவார்த்தைகள் தொடங்குவதற்கு முன்பு லெபனானில் போர்நிறுத்தம் செய்வதையும், ஈரானின் முடக்கப்பட்ட சொத்துக்களை விடுவிப்பதையும் ஒரு முன் நிபந்தனையாக வைத்துள்ளார்.

"இரு தரப்பினருக்கும் இடையில் பரஸ்பரம் ஒப்புக்கொள்ளப்பட்ட இரண்டு நடவடிக்கைகள் இன்னும் செயல்படுத்தப்படவில்லை: லெபனானில் போர்நிறுத்தம் மற்றும் பேச்சுவார்த்தைகள் தொடங்குவதற்கு முன்பு ஈரானின் முடக்கப்பட்ட சொத்துக்களை விடுவிப்பது. பேச்சுவார்த்தைகள் தொடங்குவதற்கு முன்பு இந்த இரண்டு விஷயங்களும் நிறைவேற்றப்பட வேண்டும்," என்று காலிபாஃப் X தளத்தில் பதிவிட்டுள்ளார்.

சமீபத்திய தாக்குதல்களில் நபாத்தியா நகரம் மிக மோசமாக பாதிக்கப்பட்டது, அங்கு இஸ்ரேலிய வான்வழி தாக்குதல்கள் பல இடங்களில் வீடுகளையும் பிற கட்டிடங்களையும் அழித்தன. லெபனானின் அதிகாரப்பூர்வ அறிக்கைகளின்படி, இந்த தாக்குதல்களில் 12 பாதுகாப்பு படையினர் கொல்லப்பட்டனர் மற்றும் பலர் காயமடைந்தனர்.

