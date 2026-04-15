Israel | அமைதி பேச்சுவார்த்தைக்கு மத்தியிலும் ஹிஸ்புல்லா மீது தாக்குதல் தொடரும் - இஸ்ரேல் பிரதமர்

இஸ்ரேலுக்கும் லெபனானுக்கும் இடையே போர் நிறுத்தம் செய்ய அழுத்தம் அதிகரித்து வரும் நிலையில், இஸ்ரேலிய இராணுவம் ஹிஸ்புல்லா மீது தொடர்ந்து தாக்குதல் நடத்தி வருவதாகவும், அந்த குழுவின் கோட்டை என அவர் விவரித்த பின்ட் பெயிலை கைப்பற்றும் தருவாயில் இருப்பதாகவும் பிரதமர் பெஞ்சமின் நெதன்யாகு தெரிவித்தார்.
இது குறித்த வீடியோவில், தெற்கு லெபனானில் பாதுகாப்பு மண்டலத்தை தொடர்ந்து வலுப்படுத்துமாறு இராணுவத்திற்கு உத்தரவிட்டுள்ளதாகவும், அதே நேரத்தில் பெய்ரூட்டுடன் ஒரு அமைதி ஒப்பந்தம் குறித்து பேச்சுவார்த்தை நடத்தி வருவதாகவும் நெதன்யாகு தெரிவித்தார்.
"இந்தப் பேச்சுவார்த்தைகள் 40 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக நடைபெறவில்லை. நாங்கள் மிகவும் வலிமையாக இருப்பதாலும், லெபனான் மட்டுமல்லாமல் மற்ற நாடுகளும் எங்களை நாடி வருவதாலும் அவை இப்போது நடைபெறுகின்றன," என்று அவர் கூறினார்.
லெபனானுடனான பேச்சுவார்த்தைகளில், ஹிஸ்புல்லாவை ஒழிப்பது மற்றும் "வலிமையின் மூலம் அடையப்படும்" ஒரு நீடித்த அமைதி ஆகிய இரண்டு முக்கிய நோக்கங்களை இஸ்ரேல் கொண்டுள்ளது என்று அவர் கூறினார்.