அமெரிக்கா தாக்கியதை தொடர்ந்து பஹ்ரைன், குவைத்-ஐ தாக்கிய ஈரான்

இஸ்லாமிய குடியரசுக்கு எதிரான புதிய அமெரிக்க வான்வழி தாக்குதல்களை தொடர்ந்து, ஈரான் மீண்டும் பஹ்ரைன் மற்றும் குவைத்தை குறிவைத்து ஆளில்லா விமானம் மற்றும் ஏவுகணை தாக்குதல்களை நடத்தியது. மேலும், அமெரிக்கா தனது தாக்குதல்களை தொடர்ந்தால், போரை முடிவுக்கு கொண்டுவருவதற்கான பேச்சுவார்த்தைகளை "முழுமையாக நிறுத்திவிடுவோம்" என்றும் அது அச்சுறுத்தியுள்ளது.
ஈரானின் மேற்பார்வையின்றி ஹார்முஸ் நீரிணையை மீண்டும் திறப்பதற்கான முயற்சிகள் பல நாட்களாக இரு தரப்புக்கும் இடையே துப்பாக்கி சண்டையை தூண்டியுள்ளது. அமெரிக்க கடற்படையின் மேற்பார்வையில் இயங்கும் ஒரு பன்னாட்டு கடல்சார் அமைப்பு, உள்வரும் மற்றும் வெளிச்செல்லும் போக்குவரத்திற்காக ஓமானுக்கு அருகிலுள்ள ஒரு பாதையை விரிவுபடுத்துவதாக கூறியது.
ஈரான் வலியுறுத்தல்:
ஒரு காலத்தில் உலகின் ஐந்தில் ஒரு பங்கு எண்ணெய் மற்றும் இயற்கை எரிவாயுவை கொண்டு சென்ற பாரசீக வளைகுடாவிற்கான நீரிணையை தெஹ்ரான் தான் நிர்வகிக்க வேண்டும் என்ற தனது கோரிக்கையை ஈரான் வெளியுறவு அமைச்சர் அப்பாஸ் அராக்சி மீண்டும் வலியுறுத்தினார்.
"ஈரானிய இஸ்லாமிய குடியரசு தற்போது மேற்கொண்டு வரும் ஏற்பாடுகளில் இருந்து புதிய அல்லது தனிப்பட்ட ஏற்பாடுகளை நிறுவுவதற்கான எந்தவொரு முயற்சியும் மேலும் சிக்கல்களுக்கு மட்டுமே வழிவகுக்கும், ஹார்முஸ் நீரிணையை மீண்டும் திறப்பதை தாமதப்படுத்தும் மற்றும் பதற்றத்தின் அளவை அதிகரிக்கும்," என்று அராக்சி கூறினார்.
சர்வதேச நீர்வழி:
ஈரான் மற்றும் ஓமனின் பிராந்திய கடல் எல்லைக்குள் அமைந்திருந்த போதிலும், இந்த நீர்வழிப்பாதை நீண்ட காலமாக ஒரு சர்வதேச நீர்வழியாக கருதப்பட்டு வருகிறது. சமீப நாட்களில், ஓமான் பகுதிக்கு அருகிலுள்ள ஒரு வழித்தடத்தில் செல்லும் கப்பல்களை ஈரான் இரண்டு முறை தாக்கியுள்ளது.
முக்கிய மத்தியஸ்தரான பாகிஸ்தான், அமெரிக்காவுக்கும் ஈரானுக்கும் இடையிலான இடைக்கால ஒப்பந்தத்தின் நிபந்தனைகள் குறித்த பேச்சுவார்த்தைகள் செவ்வாய்க்கிழமை மீண்டும் தொடங்கும் என்று கூறியுள்ளது. எதுவும் ரத்து செய்யப்படவில்லை என்றும், பேச்சுவார்த்தைகள் வரும் நாட்களில் திட்டமிட்டபடி நடைபெறும் என்றும் டிரம்ப் நிர்வாகம் கூறியது.