இந்தியா உலகிற்கு நம்பகமான கூட்டாளியாக உருவெடுத்து வருகிறது - பிரதமர் மோடி

இந்தியா உலகிற்கு ஒரு "நம்பகமான கூட்டாளியாக" உருவெடுத்து வருவதாக பிரதமர் நரேந்திர மோடி தெரிவித்தார். வரும் தலைமுறையினருக்கான வளர்ச்சி, புத்தாக்கம் மற்றும் வாய்ப்புகளை ஊக்குவிக்கும் பல்வேறு துறைகளில் இந்தியா முதலீடு செய்து வருவதையும் அவர் சுட்டிக்காட்டினார்.
இந்திய வம்சாவளியினரிடையே உரையாற்றிய மோடி, "ஒரு காலத்தில் நாடுகளுக்கு இடையிலான உறவுகள் வர்த்தகத்தால் மட்டுமே தீர்மானிக்கப்பட்டன. ஆனால் இன்று, வர்த்தகத்துடன் நம்பிக்கையும் சமமான முக்கியத்துவம் பெற்றுள்ளது," என்று பிரான்ஸ் தலைநகரில் உள்ள மிகப்பெரிய உள்அரங்குகளில் ஒன்றான 'சாலே பிளேயல்' அரங்கில் கூடியிருந்தவர்களிடம் மோடி கூறினார்.
"ஒவ்வொரு நாடும் நம்பகமான விநியோக சங்கிலியை விரும்புகிறது. ஒவ்வொரு நாடும் நிலையான கூட்டாண்மையை விரும்புகிறது. நீண்ட காலத்திற்கு நம்பக்கூடிய கூட்டாளிகளை ஒவ்வொரு நாடும் தேடிக்கொண்டிருக்கிறது; இத்தகைய சூழலில், இந்தியா உலகில் ஒரு நம்பகமான கூட்டாளியாக உருவெடுத்து வருகிறது," என்று பிரதமர் கூறினார்.
எவியனில் (Evian) நடைபெற்ற ஜி7 (G7) கூட்டத்தில், நம்பிக்கையின் அடிப்படையிலான கூட்டாண்மைகளின் முக்கியத்துவத்தை தான் வலியுறுத்தியதாக மோடி குறிப்பிட்டார்.
"ஜி7 உச்சிமாநாட்டில் இந்தியாவின் செய்தி தெளிவாக இருந்தது: அனைவரையும் உள்ளடக்கியதாக இருக்கும் போதுதான் உலகளாவிய நிர்வாகம் பயனுள்ளதாக இருக்கும்; அனைவருடனும் பகிர்ந்துகொள்ளப்படும் போதுதான் உலகளாவிய வளர்ச்சி நிலையானதாக இருக்கும்; மற்றும் நம்பிக்கைக்குரியதாக இருக்கும்போதுதான் தொழில்நுட்பம் மனிதகுலத்திற்கு உண்மையான பலனைத் தரும்," என்று அவர் கூறினார்.