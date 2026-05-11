பாரசீக வளைகுடாப் பதற்றத்தைத் தீர்க்கும் முயற்சி பின்னடைவு..டிரம்ப் அதிரடி..

ஹோர்முஸ் நெருக்கடியில் அமெரிக்காவின் முன்மொழிவுக்குப் பிறகு டிரம்ப் கடுமையான எச்சரிக்கை விடுத்தார், ஈரான் மீதான அழுத்தம் அதிகரிக்கிறது.
பாரசீக வளைகுடாவில் நிலவும் மோதலை முடிவுக்குக் கொண்டுவரும் நோக்கில் அமெரிக்கா முன்வைத்த சமீபத்திய முன்மொழிவுக்கு, ஈரான் ஞாயிற்றுக்கிழமை பாகிஸ்தான் மத்தியஸ்தர்களைப் பயன்படுத்தி தனது செய்தியைத் தெரிவித்தது.

இருப்பினும், அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப், தெஹ்ரானின் பதிலை "முற்றிலும் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாதது!" என்று சமூக ஊடகப் பதிவு ஒன்றில் உடனடியாக நிராகரித்தார். இது, உலகளாவிய கப்பல் போக்குவரத்தைப் பாதித்து, எரிசக்தி விலைகளை உயர்த்தியுள்ள பதட்டங்களைத் தணிப்பதற்கான இராஜதந்திர முயற்சிகளுக்கு மற்றுமொரு பின்னடைவை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

சமீபத்திய அமெரிக்க முன்மொழிவு, மோதலை முடிவுக்குக் கொண்டுவரவும், முக்கியமான ஹோர்முஸ் ஜலசந்தி கப்பல் போக்குவரத்துப் பாதையை மீண்டும் திறக்கவும், ஈரானின் அணுசக்தி நடவடிக்கைகளைக் கட்டுப்படுத்தவும் முயன்றதாகக் கூறப்படுகிறது. ஈரானின் பதில் ஏன் நிராகரிக்கப்பட்டது என்பது குறித்து டிரம்ப் விரிவாகக் கூறவில்லை.

முன்னதாக ஒரு பதிவில், கிட்டத்தட்ட ஐந்து தசாப்தங்களாக தெஹ்ரான் அமெரிக்காவுடன் "விளையாட்டு விளையாடுவதாக" அவர் குற்றம் சாட்டினார், மேலும் "அவர்கள் இனி சிரிக்க மாட்டார்கள்!" என்று எச்சரித்தார்.

ஐக்கிய நாடுகள் சபைக்கான அமெரிக்கத் தூதர் மைக் வால்ட்ஸ், ஏபிசி உடனான ஒரு நேர்காணலில், "மீண்டும் போர் நடவடிக்கைகளுக்குத் திரும்புவதற்கு முன்பு, எங்களால் முடிந்த ஒவ்வொரு வாய்ப்பையும் வாஷிங்டன் இன்னும் ராஜதந்திரத்திற்கு வழங்கி வருகிறது" என்று கூறினார்.

இதற்கிடையில், மோதல் தொடங்கியதிலிருந்து பொதுவெளியில் தோன்றாத ஈரானின் புதிய உச்ச தலைவர் மொஜ்தபா கமேனி, ஈரானின் கூட்டு இராணுவத் தலைமையகத்தின் தலைவரைச் சந்தித்து, நடவடிக்கைகளைத் தொடரவும் எதிரிகளை எதிர்கொள்ளவும் "புதிய மற்றும் தீர்க்கமான உத்தரவுகளை" பிறப்பித்ததாக அரசு ஊடகங்கள் தெரிவிக்கின்றன.

