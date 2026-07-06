உலகம்

பாப் பாடகி குறித்து ஆபாச கருத்து.. பகிரங்க மன்னிப்பு கேட்ட ஆஸ்திரேலிய பிரதமர் ஆண்டனி அல்பனீஸ்

தனக்குத் திருமணமாகி ஆறு மாதங்கள் மட்டுமே ஆகிறது என்று நகைச்சுவையாக குறிப்பிட்டார்.
ஆண்டனி அல்பனீஸ், கைலி மினாக்
ஆண்டனி அல்பனீஸ், கைலி மினாக்
Published on

ஆஸ்திரேலியப் பாப் பாடகி கைலி மினாக் குறித்துப் பொது மேடையில் தெரிவித்த ஆபாச கருத்துக்கு ஆஸ்திரேலிய பிரதமர் ஆண்டனி அல்பனீஸ் பகிரங்க மன்னிப்பு கேட்டுள்ளார்.

பாட்காஸ்ட்

பிரபல நகைச்சுவை நடிகை நிக்கி ஆஸ்போர்ன் தொகுத்து வழங்கிய Bush Deep என்ற பாட்காஸ்ட் நிகழ்வில்,

பாடகி கைலி மினாக், ஆஸ்திரேலியாவை சேர்ந்த ஹாலிவுட் நடிகை நிக்கோல் கிட்மேன் மற்றும் ஆஸ்திரேலிய கலைஞர் ரோண்டா பர்ச்மோர் ஆகிய மூவரைப் பற்றிக் கவர்ச்சியான கேள்விகள் எழுப்பப்பட்டன.

ஆரம்பத்தில் இந்த கேள்விகளுக்கு பதிலளிக்காமல் தவிர்த்த பிரதமர் அல்பனீஸ், தனக்குத் திருமணமாகி ஆறு மாதங்கள் மட்டுமே ஆகிறது என்று நகைச்சுவையாக குறிப்பிட்டார்.

எனினும், தொகுப்பாளர் நிக்கி ஆஸ்போர்ன் தொடர்ந்து வற்புறுத்திக் கேள்வி எழுப்பியதால், ஒரு கட்டத்தில் பிரதமர் அல்பனீஸ் பாடகி கைலி மினாக் குறித்த கேள்விக்கு கூறிய பதில் ஆபாசமானதாகவும் பெண்களை இழிவுபடுத்தும் தொனியிலும் அமைந்ததாக விமர்சனங்கள் எழுந்தன.

விமர்சனம்

பிரதமரின் பேச்சுக்கு ஆஸ்திரேலிய பெண் அரசியல் தலைவர்கள் மற்றும் சமூக ஆர்வலர்கள் மத்தியில் எதிர்ப்பு கிளம்பியது.

நாட்டின் மிக உயரிய பிரதமர் பதவியில் இருக்கும் ஒரு நபர், பொதுவெளியில் பெண்களைப் பற்றி இவ்வாறு பேசுவது அந்தப் பதவிக்கே அழகல்ல என்று பலரும் சாடினர்.

மன்னிப்பு

அழுத்தம் வலுத்ததை தொடர்ந்து, ஆஸ்திரேலியப் பிரதமர் அலுவலகத்தில் இருந்து அதிகாரப்பூர்வமாக அறிக்கை வெளியிடப்பட்டது.

அதில் பிரதமர் ஆண்டனி அல்பனீஸ், "பாட்காஸ்ட் நிகழ்ச்சியில் நான் தெரிவித்த கருத்துக்களுக்காக எவ்வித நிபந்தனையுமின்றி எனது மனமார்ந்த மன்னிப்பைக் கேட்டுக்கொள்கிறேன்." என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.

திருமணம்

2022 முதல் ஆஸ்திரேலியாவின் பிரதமராக செயல்பட்டு வரும் தொழிலாளர் கட்சித் தலைவர் ஆண்டனி அல்பானீஸ்க்கு வயது 63. தனது காதலியான 46 வயது ஜோடி ஹேடன் என்பவரை கடந்த ஆண்டு நவம்பரில் திருமணம் செய்து கொண்டார்.

கடந்த 2024இல் காதலர் தினத்தன்று ஜோடி ஹேடனிடம் அல்பானீஸ் காதலை கூறிய நிலையில் கடந்தாண்டு பிரதமர் குடியிருப்பில் இருவரும் திருமணம் செய்து கொண்டனர்.

ஆஸ்திரேலிய வரலாற்றில் பிரதமர் ஒருவர் தன் பதவிக்காலத்தில் திருமணம் செய்து கொள்வது அதுவே முதல்முறையாக இருந்தது குறிபிடித்தக்கது.

Australia
ஆஸ்திரேலியா
Anthony Albanese
pop singer
பாப் பாடகி
ஆண்டனி அல்பனீஸ்
X

Maalai Malar
www.maalaimalar.com