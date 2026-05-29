7 மாத பயணத்தை முடித்துக்கொண்டு பூமி திரும்பிய சீன விண்வெளி வீரர்கள்

கிட்டத்தட்ட ஏழு மாதங்கள் விண்வெளியில் கழித்த பிறகு, மூன்று சீன விண்வெளி வீரர்கள் நேற்று (வெள்ளிக்கிழமை) பூமிக்கு திரும்பினர். இதன் மூலம், ஒரு சீனக் குழுவினர் சுற்றுப்பாதையில் தங்கியிருந்த மிக நீண்ட காலம் என்ற சாதனையை அவர்கள் படைத்துள்ளனர்.
ஷென்சோ 21 குழுவை சேர்ந்த ஜாங் லூ, வூ ஃபே மற்றும் ஜாங் ஹாங்ஜாங் ஆகியோரை ஏற்றி சென்ற விண்கலம், வடக்கு சீனாவின் உள் மங்கோலியா பகுதியில் உள்ள டோங்ஃபெங் தளத்தில் நேற்று மாலையில் தரையிறங்கியது. 2030-ஆம் ஆண்டுக்குள் தனது முதல் நிலவு தரையிறக்கத்திற்கு சீனா தயாராகி வரும் வேளையில், இவர்களின் வருகை நிகழ்ந்துள்ளது.
சோதனை தரவுகளை செயலாக்கி அனுப்புவது முதல் மீதமுள்ள பொருட்களை மாற்றுவது வரை பல்வேறு பணிகளை இந்த குழுவினர் முடித்திருந்தனர் என்று சீன விண்வெளி நிறுவனம் கூறியதாக அதிகாரப்பூர்வ சின்ஹுவா செய்தி நிறுவனம் மேற்கோள் காட்டியுள்ளது.
இந்த குழுவினர் மூன்று விண்வெளி நடைப்பயணங்களை நிறைவு செய்ததாக சின்ஹுவா முன்னதாக செய்தி வெளியிட்டிருந்தது. விண்வெளி நிலையத்திற்கு சென்ற ஷென்சோ 15 பயணத்திலும் பங்கேற்றிருந்த ஜாங் லூ, மொத்தம் ஏழு விண்வெளி நடைப்பயணங்களை நிறைவுசெய்து, அதிக விண்வெளி நடைப்பயணங்களை மேற்கொண்ட சீன விண்வெளி வீரர் என்ற பெருமையைப் பெற்றுள்ளார் .
சீனாவுக்கு திரும்பியபோது தான் மிகவும் உணர்ச்சிவசப்பட்டதாக ஜாங் லு கூறினார். ஜாங் ஹாங்ஜாங், தான் இந்த பூமியை விட்டு விலகி இருந்த காலத்தை நினைவுகூர்ந்தார்.
"விண்வெளியில் இருந்து பூமியை பார்த்தபோது, மனிதகுலம் என்பது ஒரு பொதுவான எதிர்காலத்தை கொண்ட, பிரிக்க முடியாத ஒரு சமூகம் என்பதை நான் உண்மையாகவே உணர்ந்தேன்," என்று அவர் கூறினார்.
சீனா தனது விண்வெளித் திட்டத்தை தீவிரப்படுத்தி வரும் நிலையில், தேசிய பாதுகாப்பு குறித்த அமெரிக்காவின் கவலைகள் காரணமாக சர்வதேச விண்வெளி நிலையத்தில் இருந்து சீனா திறம்பட விலக்கப்பட்ட பின்னர் உருவாக்கப்பட்ட தியாங்காங் விண்வெளி நிலையத்திற்கு அதன் விண்வெளி வீரர்கள் பல பயணங்களை மேற்கொண்டுள்ளனர்.
அமெரிக்கா சீனாவின் முதன்மை போட்டியாளராக கருதப்படுகிறது, மேலும் நாசா 2028-ஆம் ஆண்டில் நிலவின் மேற்பரப்பில் விண்வெளி வீரர்களை தரையிறக்க இலக்கு வைத்துள்ளது.