Plane Crash | விபத்தில் சிக்கிய ரஷிய ராணுவ விமானம் - 29 பேர் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழப்பு

கிரிமியா தீபகற்பத்தின் மீது பறந்துகொண்டிருந்தபோது ரஷியாவின் அன்டோனோவ்-26 ராணுவ விமானம் ஒன்று விபத்தில் சிக்கியது. இந்த விபத்தில் 29 பேர் உயிரிழந்தனர். விமான விபத்தில் 29 பேர் உயிரிழந்ததை ரஷியாவின் பாதுகாப்பு அமைச்சகத்தை மேற்கோள் காட்டி டாஸ் செய்தி நிறுவனம் செய்தி வெளியிட்டது.
"மார்ச் 31 அன்று, மாஸ்கோ நேரப்படி சுமார் 18:00 மணியளவில், கிரிமியன் தீபகற்பத்தின் மீது திட்டமிடப்பட்ட பயணத்தில் இருந்த ஆன்-26 ராணுவ போக்குவரத்து விமானத்துடனான தொடர்பு துண்டிக்கப்பட்டது," என்று பாதுகாப்பு அமைச்சகம் தெரிவித்தது.
"தேடல் மற்றும் மீட்புக் குழுவினர் ஏ.என்.-26 விமானம் விபத்துக்குள்ளான இடத்தை கண்டுபிடித்துள்ளனர். சம்பவ இடத்தில் இருந்து கிடைத்த தகவல்களின்படி, விமானத்தில் இருந்த ஆறு பணியாளர்களும் 23 பயணிகளும் உயிரிழந்தனர்," என அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது.
விமானத்தின் சிதைவுகளில் வெளிப்புறத் தாக்கத்திற்கான எந்த அறிகுறிகளும் காணப்படவில்லை என்றும், தொழில்நுட்பக் கோளாறே விபத்திற்கு காரணமாக இருக்கலாம் என்றும் தெரிகிறது.