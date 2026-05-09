ரவீந்திரநாத் தாகூர் நினைவிடத்தில் பிரதமர் மோடி அஞ்சலி

போச்சிஷே போயிஷாக் (வங்காள மாதமான போயிஷாக்கின் 25 ஆம் நாள்) நோபல் பரிசு பெற்ற ரவீந்திரநாத் தாகூரின் பிறந்தநாள் ஆகும் . இது ஆண்டுதோறும் மே 7 முதல் 9 வரை கொண்டாடப்படுகிறது (2026 ஆம் ஆண்டில் இது மே 8-9 தேதிகளில் வரும்). இலக்கியத்திற்கும் கலைக்கும் அவர் ஆற்றிய மகத்தான பங்களிப்பைப் போற்றும் வகையில், ரவீந்திர ஜெயந்தி என்று அழைக்கப்படும் ஒரு முக்கியமான கலாச்சார நிகழ்வாக இது விளங்குகிறது.
போச்சிஷே போயிஷாக் பண்டிகையை முன்னிட்டு, ரவீந்திரநாத் தாகூரின் பன்முகப் பங்களிப்பை நினைவு கூர்ந்து நரேந்திர மோடி புகழஞ்சலி செலுத்தினார். தாகூரை இந்தியாவின் நாகரிக உணர்வின் வடிவமாகத் திகழ்ந்த ஓர் எழுத்தாளர், சிந்தனையாளர், கவிஞர், தத்துவஞானி மற்றும் கலைஞர் என்று அவர் வர்ணித்தார்.
தாகூரின் படைப்புகள் இந்தியாவின் நாகரிக ஆன்மாவின் ஆழத்தைப் பிரதிபலித்ததாகவும், உலகளாவிய மனித உணர்வுகளுக்கும் இலட்சியங்களுக்கும் குரல் கொடுத்ததாகவும் அவர் கூறினார். தாகூர் தனது படைப்பாற்றல், புதிய சிந்தனைகள் மற்றும் கலாச்சார நம்பிக்கையால் சமூகத்தை வளப்படுத்தினார் என்றும், அவரது எண்ணங்கள் தலைமுறைகளுக்குத் தொடர்ந்து உத்வேகமளித்து வழிகாட்டுகின்றன என்றும் மோடி குறிப்பிட்டார்.