கார் ஏற்றுமதியில் தொடர்ந்து நம்பர் 1இல் சீனா - ஜப்பானை ஓரங்கட்டியது

சீனாவில் வெளிநாடுகளுக்கு ஏற்றுமதி செய்யப்படும் கார் எண்ணிக்கை 85 சதவீதமாக அதிகரிப்பு
மேற்காசியாவில் ஒருபுறம் போர்சூழல் நிலவி வந்தாலும், கார் உற்பத்தி மற்றும் ஏற்றுமதியில் சீனாவின் முன்னணி கார் உற்பத்தி நிறுவனங்கள் தொடர்ந்து முதலிடத்தில் உள்ளது.

சீனாவில் கடந்த ஏப்ரல் மாதத்தில் 7,96,000 கார் ஏற்றுமதி செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும், அது முந்தைய மாதங்களில் விற்பனை செய்யப்பட்டதை விட அதிகரித்துள்ளதாகவும் சீனாவை சேர்ந்த ஆட்டோமொபைல் உற்பத்தி நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது.

மேலும் சீனாவில் ஏற்றுமதி செய்யப்பட்ட ஆட்டோமொபைல் எண்ணிக்கை, கடந்த ஆண்டை விட 85% உயர்ந்துள்ளதாகவும் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

இந்நிலையில் முந்தைய ஆண்டுகளில் விற்பனை செய்யப்பட்ட எலெக்ட்ரிக் வாகனங்கள் சுமார் 120% அதிகரித்து, 4,20,000 வாகனங்கள் ஏற்றுமதி செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

சீனாவின் ஆட்டோமொபைல் முன்னனி உற்பத்தி நிறுவனமான பி.ஒய்.டி மற்றும் கீலி ஆட்டோ உள்ளிட்ட நிறுவனங்கள், தங்களின் கார் உற்பத்தி நிறுவனங்களை ஐரோப்பா மற்றும் லத்தின் அமெரிக்கா ஆகிய இடங்களில் தொடங்கியுள்ளதாகவும் கார் உற்பத்தி நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது.

மேலும் மேற்காசியாவில் நிலவிவரும் போர் பதற்றம் காரணமாக, ஆஸ்திரேலியாவில் விற்பனை செய்யப்பட்ட வாகனங்களில், ஆறு வாகனத்தில் ஒரு வாகனம் எலெக்ட்ரிக் வாகனமாக விற்பனை ஆகியுள்ளதாகவும் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

