BLACK & WHITE கோட் சூட் ஏன்? முதலமைச்சர் விஜய் கொடுத்த விளக்கம்

நம்மலாம் கோட் சூட் போடக் கூடாதா? அப்படிலா எதுவுமே கிடையாது.
திருச்சி புனித ஜோசப் கல்லூரியில் நடைபெறும் மக்கள் சந்திப்பு நிகழ்ச்சியில் முதலமைச்சர் விஜய் நன்றி உரையாற்றினார்.

அப்போது அவர் கூறியதாவது:-

அதிகாரம் பண்றவங்களும், ஆதிக்கம் செலுத்துறவங்களும் தான் கோட் சூட் போடணுமா?

நம்மலாம் கோட் சூட் போடக் கூடாதா? அப்படிலா எதுவுமே கிடையாது.

நான் என்ன கலர் கலராவா போட்டுட்டு வர்றேன்.. ரெண்டே ரெண்டு கலர்தான். Black & White.

எல்லாத்துலயும் இந்த விஜய் Black & White ஆக இருப்பான் என்பதை காட்டத்தான் இந்த கலர்.

அந்த பிளாக் கூட யாரை குறிக்கும் எதை குறிக்கும் என்பது உங்களுக்கே தெரியும்.

இவ்வாறு அவர் கூறினார்.

