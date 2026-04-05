சென்னை வில்லிவாக்கம், தி.நகரில் நாளை விஜய் பிரச்சாரம்

வில்லிவாககம் சிட்கோ நகர் சந்திப்பு, தி.நகர் முத்துரங்கன் சாலை சந்திப்பில் நாளை விஜய் பிரச்சாரம் மேற்கொள்ள அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது.
வில்லிவாக்கம் சிட்கோ நகர் சந்திப்பில் காலை 11 மணிக்கும், தி.நகரில் உள்ள முத்துரங்கன் சாலை சந்திப்பில் மாலை 2மணி முதல் 6 மணி வரையிலும் பரப்புரை செய்ய அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது.
சென்னையில் நாளை 5 இடங்களில் விஜய் பரப்புரை மேற்கொள்ள அனுமதி கோரியிருந்த நிலையில், 3 இடங்களுக்கு அனுமதி மறுக்கப்பட்டுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.