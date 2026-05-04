பெரம்பூர், திருச்சி கிழக்கு தொகுதிகளில் தவெக தலைவர் விஜய் வெற்றி

தமிழகத்தில் 234 சட்டசபை தொகுதிகளுக்கான தேர்தல் கடந்த மாதம் (ஏப்ரல்) 23-ந் தேதி ஒரே கட்டமாக நடந்தது. தேர்தலில் பதிவான வாக்குகள் இன்று காலை 8 மணியில் இருந்து எண்ணப்பட்டு வருகின்றன. முதலில் தபால் வாக்குகள் எண்ணப்பட்டன. இதைத் தொடர்ந்து மின்னணு வாக்குப்பதிவு எந்திரங்களில் பதிவான வாக்குகள் எண்ணப்பட்டு வருகின்றன.
சட்டசபை தேர்தலில் பெரம்பூர், திருச்சி கிழக்கு என 2 தொகுதிகளில் த.வெ.க. தலைவர் விஜய் போட்டியிட்டார்.
தமிழகத்தில் மொத்தமுள்ள 234 இடங்களில் 101 இடங்களில் தவெக முன்னிலை பெற்றுள்ளது. சென்னை மாவட்டத்தில் உள்ள 16 தொகுதிகளில் 14 தொகுதிகளில் தவெக முன்னிலை வகித்து வருகிறது.
இந்நிலையில் பெரம்பூர் தொகுதியில் போட்டியிட்ட தவெக தலைவர் விஜய் வெற்றி பெற்றுள்ளார். அவர் 1,00,582 வாக்குகள் பெற்று 44,583 வாக்கு வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றுள்ளார்.
இதேபோல் திருச்சி கிழக்கு தொகுதியிலும் தவெக தலைவர் விஜய் வெற்றி பெற்றுள்ளார். அவர் 82,885 வாக்குகள் பெற்று 26,432 வாக்கு வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றுள்ளார்.