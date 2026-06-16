GOLD PRICE TODAY: சற்றே குறைந்த தங்கம் விலை - இன்றைய நிலவரம்

சென்னையில் கடந்த சில தினங்களாக தங்கம் விலை இறங்குமுகத்தில் இருந்து வந்தது. அந்த வகையில் நேற்று முன்தினம் ஒரு கிராம் ரூ.13 ஆயிரத்து 860-க்கும், சவரன் ரூ.1 லட்சத்து 10 ஆயிரத்து 880-க்கும் விற்பனையானது.
நேற்று தங்கம் விலை மீண்டும் ஏற்றம் கண்டது. தங்கம் விலை கிராமுக்கு ரூ.210 அதிகரித்து ஒரு கிராம் ரூ.14 ஆயிரத்து 70-க்கும், சவரனுக்கு ரூ.1,680 அதிகரித்து ஒரு சவரன் ரூ.1 லட்சத்து 12 ஆயிரத்து 560-க்கும் விற்பனையானது.
இந்நிலையில் சென்னையில் இன்று 22 கேரட் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு ரூ.80 குறைந்து ரூ.1,12,480-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. தங்கம் விலை கிராமுக்கு ரூ.10 குறைந்து ரூ.14,060-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
தங்கத்தை போல வெள்ளி விலையும் இன்று குறைந்துள்ளது. வெள்ளி விலை கிராமுக்கு ரூ.5 குறைந்து ஒரு கிராம் வெள்ளி ரூ.275-க்கும், பார் வெள்ளி 2 லட்சத்து 75 ஆயிரம் ரூபாய்க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
15-06-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,12,560
14-06-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,10,880
13-06-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,10,880
12-06-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,10,400
11-06-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,08,000
15-06-2026- ஒரு கிராம் ரூ.280
14-06-2026- ஒரு கிராம் ரூ.270
13-06-2026- ஒரு கிராம் ரூ.270
12-06-2026- ஒரு கிராம் ரூ.265
11-06-2026- ஒரு கிராம் ரூ.260