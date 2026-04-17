திமுக, அதிமுக, தவெக தேர்தல் அறிக்கை ஒப்பீடு..!

மகளிர், இளைஞர்கள், மாணவர்கள், விவசாயிகள் உள்ளிட்டோருக்கு திமுக, அதிமுக, தவெக தேர்தல் அறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளவற்றை பற்றி ஒரு ஒப்பீடு.
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை மாதம் ஆயிரம் ரூபாயில் இருந்து 2000 ரூபாயாக உயர்த்தி வழங்கப்படும்.
பெண்கள் உயர்கல்வி பெறுவதை ஊக்குவிக்கும் புதுமைப்பெண் திட்டத்தின்கீழ் மாதந்தோறும் மாணவியருக்கு வழங்கப்பட்டு வரும் ரூ. 1000 உதவித்தொகை, ரூ. 1500 ஆக உயர்த்தி வழங்கப்படும்.
சுயஉதவிக் குழுக்களில் சிறிய அளவில் தொழில் செய்வோர், தொழிலாளர்கள் ஆகியோர் தொழில் முனைவோர்களாக முன்னேறும் வகையில் 5 லட்சம் ரூபாய் வரை முதலீட்டுடன் தொழில் தொடங்க, மானியத்துடன் வங்கிக் கடனுதவி, பிணை எதுவுமின்றி வழங்கப்படும்.
புதிய பெண் தொழில்முனைவோர் உற்பத்தி செய்யும் பொருட்களைச் சந்தைப்படுத்தத் தேவையான அனைத்து உதவிகளும் செய்து தரப்படும். மகளிர் சுயஉதவிக் குழுக்களுக்கு நவீன உற்பத்தி முறை பயிற்சிகள் வழங்கப்படும்.
பல்வேறு வகையான தொழில்களில் சிறந்து விளங்கிடும் பெண் தொழில்முனைவோர் தேர்வு செய்யப்பட்டு ஆண்டுதோறும் முதலமைச்சர் விருது வழங்கப்படும்.
சுயஉதவிக் குழுக்களுக்கு அவற்றின் தகுதி அடிப்படையில் தேவைக்கேற்ப, அடுத்த 5 ஆண்டுகளில் 2 லட்சம் கோடி அளவிலான வங்கிக் கடன்கள் வழங்கப்படும்.
தனியார் நிறுவனங்களில் உயர் நிர்வாக வேலைவாய்ப்புகளைப் பெண்கள் பெறுவதை ஊக்குவிக்கச் சிறப்புத் திட்டம் ஒன்று செயல்படுத்தப்படும். இப்படி உயர் ஊதிய வேலைகளில் அமர்த்தப்படும் பெண்களுக்கு வழங்கப்படும் ஊதியத்தில் 10 விழுக்காடு அந்நிறுவனங்களுக்கு மானியமாக வழங்கப்படும்.
தொழிற்சாலைகள் அதிகமுள்ள நகரங்களில், பெண்கள் வேலைக்குச் செல்வதை எளிதாக்கும் பொருட்டு, 1000 குழந்தை காப்பகங்கள் உருவாக்கப்படும்.
அடுத்த 5 ஆண்டுகளில் 5 ஆயிரம் பெண்களுக்கு 4 சக்கர வாகனம் மற்றும் பேருந்து ஓட்டுவதற்கான பயிற்சி வழங்கப்படும். இதன் வாயிலாகப் பெண்களுக்குப் பல்வேறு துறைகளில் வேலைவாய்ப்புகளை உருவாக்குவோம்.
சுயஉதவிக் குழுப் பெண்களுக்கு அவர்களின் வாழ்வாதாரத்தை மேம்படுத்தும் பொருட்டு Share Auto வாங்குவதற்கு மானியத்துடன் கூடிய வங்கிக் கடன் வசதி ஏற்படுத்தித்தரப்படும்.
சமூகத்தில் பொருளாதார சமநிலையை உருவாக்கிட, குலவிளக்கு திட்டத்தின் மூலம் அனைத்து குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்கும், ஒவ்வொரு மாதமும் உதவித் தொகையாக ரூ. 2,000/- வழங்கப்படும். இத்தொகை குடும்பத் தலைவியின் வங்கிக் கணக்கில் செலுத்தப்படும்.
அம்மா இருசக்கர வாகனம் வாங்க மானியம் வழங்கும் திட்டம்: வேலைக்குச் செல்லும் மகளிருக்கு ரூ. 25,000/- மானியத்துடன், 5 லட்சம் மகளிருக்கு அம்மா இருசக்கர வாகனங்கள் வழங்கப்படும்.
அரிசி குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்கு வாழ்வாதார உதவியாக, ஆண்டுக்கு 3 கேஸ் சிலிண்டர்கள் விலையில்லாமல் வழங்கப்படும்.
மகளிர் பொருளாதார மேம்பாட்டிற்காகவும், கிராமப் புறங்களில் தொழில் வளத்தைப் பெருக்கி வேலைவாய்ப்பை உருவாக்கவும், மகளிர் தனியாகவும், சுய உதவிக் குழுவாகவும் தொழில் துவங்க ஒரு நபருக்கு ரூ. 10 ஆயிரம் வரை மானிய உதவி வழங்கி, 5 ஆண்டுகளில் ஒரு லட்சம் சிறு/குறு தொழில் நிறுவனங்கள் தொடங்க வழிவகை செய்யப்படும். இத்தகைய தொழில்கள் தொகுப்புகளாக செயல்படத் தேவையான தொடர் கட்டமைப்புகளை அரசே ஏற்படுத்தும்.
மகளிர் சுயஉதவிக் குழுக்கள் மேம்படுத்தப்பட்டு பொருளாதார உற்பத்தி மையங்களாக உருவெடுக்க உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். மகளிர் சுயஉதவிக் குழுக்களுக்கு குறைந்த வட்டியில் கடன் வழங்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.
பெண்களுக்கு வழங்கப்பட்டு வந்த தாலிக்குத் தங்கம் மற்றும் திருமண உதவித் திட்டம் தொடர்ந்திட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். மேலும், திருமண உதவித் திட்டத்தின் கீழ் ஏழை, எளிய மக்கள் பயன்பெறும்
வகையில் தாலிக்குத் தங்கம் திட்டத்துடன் சேர்த்து விலையில்லா பட்டுவேட்டி-சட்டை, பட்டு சேலைகள் வழங்கப்படும். இதனால் நெசவாளர்களும் பயனடைவார்கள்.
டாக்டர் முத்துலட்சுமி ரெட்டி மகப்பேறு உதவித் தொகை உயர்த்தி வழங்கப்படும்.
சமூக ஓய்வூதியத் திட்டத்தின் கீழ் முதியோர், விதவைப் பெண்கள், முதிர் கன்னிகள், கணவனால் கைவிடப்பட்ட பெண்கள், மாற்றுத் திறனாளிகள் மற்றும் மூன்றாம் பாலினத்தவர்களுக்கு வழங்கப்பட்டு வரும் சமூகப் பாதுகாப்பு மாதாந்திர ஓய்வூதியம் ரூ. 1,200/-ல் இருந்து ரூ. 2,000/-ஆக உயர்த்தி வழங்கப்படும்.
இஸ்லாமிய, கிறிஸ்தவ மற்றும் ஏனைய சிறுபான்மை வகுப்பைச் சேர்ந்த மகளிர், சுயதொழில் தொடங்குவதற்கு வட்டியில்லா கடன் வழங்கப்படும்.
ஆண்டுதோறும் தீபாவளி பண்டிகைக்கு, குடும்ப அட்டை வைத்துள்ள அனைத்து பெண்களுக்கும் தரமான, விலையில்லா சேலையும், ஆண்களுக்கு தரமான வேட்டியும் வழங்கப்படும்.
இல்லத்தரசிகளின் பணிச் சுமையை குறைக்க அரிசி குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்கு பிரிட்ஜ் விலையில்லாமல் வழங்கப்படும்
நகரப் பேருந்துகளில் பயணம் செய்யும் ஆண்களுக்கு கட்டணமில்லா பேருந்து பயணத் திட்டம் செயல்படுத்தப்படும். ஏற்கெனவே நடைமுறையில் இருக்கும், நகரப் பேருந்துகளில் பயணம் செய்யும் மகளிருக்கான கட்டணமில்லா பேருந்து பயணத் திட்டம் தொடர்ந்து செயல்படுத்தப்படும்.
அம்மா இல்லம் திட்டம் மூலம், கிராமப் புறங்களில் குடியிருப்பதற்கு அம்மா இல்லம் திட்டம்
வீட்டு மனையும், சொந்த வீடும் இல்லாதவர்களுக்கு, அரசே இடம் வாங்கி கான்கிரீட் வீடுகள் கட்டித் தரப்படும்.
அதேபோல், நகரப் பகுதிகளில் சொந்த வீடு இல்லாத ஏழைகளுக்கு, அம்மா இல்லம் திட்டம் மூலம் அடுக்குமாடி வீடுகள் கட்டி அம்மா இல்லம் திட்டம் விலையில்லாமல் வழங்கப்படும்.
இந்தத் திட்டத்தில், ஒரே குடும்பத்தில் வசிக்கும் பட்டியலின மக்கள், அவர்களுடைய மகன்கள்/மகள்கள் திருமணமாகி தனிக் குடித்தனம் செல்கின்றபோது, அவர்களுக்கு முன்னுரிமை வழங்கி, வீடுகள் கட்டித்தரப்படும்.
நிர்வாகத் திறனற்ற ஸ்டாலின் தலைமையிலான விடியா திமுக ஆட்சியில், கடந்த ஐந்தாண்டு காலமாக அத்தியாவசியப் பொருட்களின் விலைவாசி விஷம்போல் ஏறிவிட்டது. இதனால் மக்கள் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். அதேபோல், சொத்து வரி, வீட்டு வரி, மின்சாரக் கட்டணம், குடிநீர் வரி போன்ற பல வரிகளும் உயர்த்தப்பட்டுவிட்டது. இதனால், மக்களின் அன்றாட குடும்பச் சுமை பன்மடங்கு அதிகரித்துவிட்டது. எனவே, மக்களின் இந்தச் சுமையைக் குறைக்கும் வகையில், ஒவ்வொரு குடும்பத்திற்கும் சிறப்பு உதவித் தொகையாக 10,000/- ரூபாய் வழங்கப்படும்.
குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்கு தற்போது வழங்கப்பட்டு வரும் விலையில்லா அரிசியோடு, ஒரு கிலோ பருப்பு, ஒரு லிட்டர் சமையல் எண்ணெய் ஆகியவை விலையில்லாமல் வழங்கப்படும்.
ஒவ்வொரு குடும்பத்தலைவிக்கும் அவர்கள் 60 வயதை எட்டும் வரையில், அவர்களுடைய வங்கிக் கணக்கில் ஒவ்வொரு மாதமும் 2500 ரூபாய் வரவு வைக்கப்படும். இதன்மூலம், குடும்பத்தலைவிகள் அவர்களுடைய அடிப்படைச் செலவுகளுக்கு மற்றவர்களை சார்ந்திருக்கும் நிலை மாறி அவர்களின் பொருளாதாரச் சுதந்திரம் காக்கப்படும்.
ஒவ்வொரு குடும்பத்திற்கும் வருடத்திற்கு 6 எரிவாயு சிலிண்டர்கள் வாங்குவதற்கான தொகை அவர்களின் வங்கிக் கணக்கில் நேரடியாகச் செலுத்தப்படும்.
தற்போது மகளிர் கட்டணமில்லாப் பயணம் குறிப்பிட்ட அரசுப் பேருந்துகளில் மட்டுமே நடைமுறையில் உள்ளது. இந்த நிலையை மாற்றி, மாநிலம் முழுவதும் இயங்கும் நகர, மாநகர, வட்டங்களுக்கிடையிலான அனைத்து அரசுப் பேருந்துகளிலும் மகளிர் கட்டணமில்லாமல் பயணிக்கும் வெற்றிப் பயணம் திட்டம் செயல்படுத்தப்படும்.
ஆண்டு வருமானம் 5 லட்சத்திற்கும் குறைவாக உள்ள குடும்பங்களில் நடைபெறும் திருமணங்களில் மணப்பெண்ணுக்கு 8 கிராம் (சவரன்) தங்கமும், பட்டுச் சேலையும் வழங்கப்படும்.
தமிழ்நாட்டில் அரசு மருத்துவமனைகளில் பிறக்கும் ஒவ்வொரு குழந்தைக்கும் ஒரு தங்க மோதிரம் மற்றும் மென்மையான துணி, டயப்பர் உள்ளிட்ட அத்தியாவசியப் பொருட்கள் அடங்கிய தாய்மாமன் சீர் பெட்டகம் வழங்கப்படும்.
அரசு மற்றும் அரசு உதவி பெறும் பள்ளிகளில் முதலாம் வகுப்பு முதல் பன்னிரென்டாம் வகுப்பு வரை படிக்கும் மாணவர்களின் தாயார்/காப்பாளர் வங்கிக்கணக்கில் ஆண்டுக்கு 15 ஆயிரம் ரூபாய் இரண்டு தவணைகளில் வரவு வைக்கப்படும். இதன்மூலம், பொருளாதாரக் காரணங்களால் மாணவர்கள் பாதியில் படிப்பைக் கைவிடும் நிலை தடுக்கப்படும்.
வறுமையில் வாடும் கைம்பெண்கள் மற்றும் ஆதரவற்ற பெண்களுக்கு மாத உதவித்தொகையாக 3 ஆயிரம் ரூபாய் வழங்கப்படும்.
மகளிர் சுய உதவிக் குழுக்களுக்கு 5 லட்சம் ரூபாய் வரை வட்டியில்லாக் கடன் வழங்கப்படும். சிறு-குறு தொழில் முனைவோராக மாற முனையும் மகளிர் சுய உதவிக்குழுக்களுக்கு திருப்பிச் செலுத்தத் தேவையற்ற வகையில் 5 லட்சம் ரூபாய் முதலீட்டு மானியமாக வழங்கப்படும்.
தொடர்ச்சியாக 5 ஆண்டுகள் சிறப்பாகச் செயல்பட்டுவரும் மகளிர் சுய உதவிக்குழுக்களுக்கு 1 லட்ச ரூபாய் ஊக்கத் தொகை வழங்கப்படும். மகளிர் சுய உதவிக்குழுக்கள் தயாரிக்கும் பொருட்களை சர்வதேச அளவில் சந்தைப்படுத்தும் வகையில் இ-காமர்ஸ் பிளாட்பார்ம் உருவாக்கப்படும்.
அரசு நிறுவனங்கள் மற்றும் அரசு சேவை நிறுவனங்களுக்குத் தேவையான உணவுப் பொருட்கள், லினன் துணி வகைகள், பள்ளிகளுக்குத் தேவையான பொருட்கள் தற்போது பல தனியார் நிறுவனங்களிடம் இருந்து கொள்முதல் செய்யப்படுகிறது. இந்தநிலையை மாற்றி, அப்படிக் கொள்முதல் செய்யப்படும் பொருட்களில் 40 சதவிகிதம் மகளிர் சுய உதவிக்குழுக்கள் மற்றும் அவர்களால் நடத்தப்படும் சிறு-குறு நிறுவனங்களிடம் இருந்து கொள்முதல் செய்யப்படும். இதன்மூலம், ஆயிரக்கணக்கான பெண் தொழில் முனைவோருக்கு நிலையான வருமானம் உறுதி செய்யப்படும்.
சென்னை, கோவை, மதுரை, திருச்சி, சேலம், வேலூர், திருப்பூர், தஞ்சாவூர், தூத்துக்குடி, திருநெல்வேலி ஆகிய 10 நகரங்களில் பெண்களின் தேவைகளை முழுமையாகப் பூர்த்தி செய்யும் கட்டமைப்புகளுடன் கூடிய சிறப்பு தொழிற்பேட்டைகள் அமைக்கப்படும்.
ரேசன் கடைகள், பள்ளிகள் மற்றும் கல்லூரிகளில் பெண்களுக்கான விலையில்லா சானிட்டரி நாப்கின்கள் வழங்கப்படும்.
பழங்குடியினர் மற்றும் மலைவாழ் பெண்களுக்கு விறகடுப்பு பயன்படுத்துவதில் உள்ள சிரமங்களைக் குறைக்கும் வகையில், கட்டணமில்லா சோலார் அடுப்புகள் வழங்கப்படும்.
வலுவான ஒற்றை அரசுமுறை மிகவும் ஆபத்தானது. மாறாக, மிக வலுவான ஒரு கூட்டாட்சிதான் இன்றைய தேவை
ஒரே நாடு ஒரே மொழி’ என்ற திட்டத்தை ஒன்றிய அரசு கைவிட வேண்டும். ஆங்கிலமும், தாய்மொழியும் கொண்ட இருமொழிக் கொள்கைக்கு மாற வேண்டும்.
ஆங்கிலம் நிரந்தர ஆட்சிமொழிகளில் ஒன்றாக இருக்க வேண்டும். எட்டாவது அட்டவணையில் உள்ள அனைத்து மொழிகளையும் ஆட்சிமொழியாக அறிவிக்க வேண்டும்.
ஆங்கிலம் மட்டுமே ஒன்றிய – மாநில அரசுகளுக்கு இடையே இணைப்பு மொழியாக இருக்க வேண்டும் என தி.மு.க. தொடர்ந்து போராடும்.
உயர்நீதிமன்றங்களில் அம்மாநில மொழி, நீதிமன்ற மொழியாகப் பயன்படுத்தப்பட அனுமதிக்க வேண்டும்.
1971 மக்கள்தொகைக் கணக்கெடுப்பின் அடிப்படையில் மட்டுமே நிதிக்குழு பரிந்துரை செய்ய வேண்டும். ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல். என்பதைக் கைவிட்டு அதற்கான சட்ட முன்வரைவைத் திரும்பப் பெற வேண்டும்.
கல்வியை மாநிலப் பட்டியலுக்கு மாற்ற வேண்டும்.
பல்கலைக்கழகத் துணைவேந்தர் நியமனங்களை மாநில அரசே செய்ய வேண்டும்.
மருத்துவம் உள்ளிட்ட உயர்கல்விக்கான தேசிய நுழைவுத் தேர்வுகள் அனைத்தையும் ரத்து செய்ய வலியுறுத்துவோம்.
சரக்கு மற்றும் சேவை வரியின் ஒருபக்க சார்பினைக் குறைத்து கூட்டாட்சி சமநிலையை உருவாக்க வலியுறுத்துவோம்.
சரக்கு மற்றும் சேவை வரி வருவாயில் தற்போது மாநிலங்களுக்கு உள்ள பங்கினை 50 விழுக்காட்டிலிருந்து 70 விழுக்காடாக உயர்த்த வலியுறுத்துவோம்.
இந்தியாவில் பல்வேறு மாநிலங்களில் ஆட்சி மொழியாக உள்ள, தமிழ் மொழி உட்பட அனைத்தையும் மத்திய அரசின் ஆட்சி மொழிகளாக அறிவித்து, ஆட்சி மொழி சட்டத்தில் உரிய திருத்தம் கொண்டுவர மத்திய அரசை வலியுறுத்துவோம்.
சென்னை உயர்நீதி மன்றத்தின் வழக்காடு மொழியாக தமிழை கொண்டு வருவதற்கான நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படும்.
மத்திய அரசு போட்டித் தேர்வுகள் உள்ளிட்ட அனைத்து தேர்வுகளும் தமிழில் நடத்த வலியுறுத்தப்படும்.
தற்போது உள்ள நடைமுறைப்படி பிற மாநிலங்களில் உள்ள பல்கலைக்கழங்களில் தமிழ் இருக்கைகள் ஏற்படுத்தப்பட நிதியுதவி வழங்கப்படும். மேலும், 25 சர்வதேச பல்கலைக்கழகங்களில் தமிழ் இருக்கைகள் அமைக்க நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும்.
ஒவ்வொரு சமூகத்திற்கும் உரிய அளவில் விகிதாச்சாரப் பிரதிநிதித்துவம் கிடைப்பதே உண்மையான சமூகநீதி என்பது த.வெ.க-வின் கொள்கை. இதை உறுதி செய்ய சாதிவாரிக் கணக்கீட்டு ஆய்வு (Caste Survey) மேற்கொள்ளப்படும்.
ஒன்றிய அரசுக்கு தமிழ்நாடு செலுத்தும் வரியில் இருந்து தமிழ்நாட்டிற்கு சேர வேண்டிய நியாயமான முழுமையான நிதிப் பங்கினைக் கோருவதற்கு தமிழ்நாடு சட்டமன்றத்தில் தீர்மானம் இயற்றப்படும். தீர்மானம் நிறைவேற்றுவதோடு மட்டும் நின்றுவிடாமல், உச்சநீதிமன்றம் வரை சென்று சட்டரீதியாக நிதிப் பங்கீட்டைப் போராடி, வாதாடி பெறுவதற்காக சிறப்புச் சட்டக் குழு அமைக்கப்பட்டு, தமிழ்நாட்டிற்கு வர வேண்டிய ஒவ்வொரு ரூபாய் நிதி வருவாயும் முறையாக ஆவணப்படுத்தப்பட்டு, தமிழ்நாட்டிற்கான நிதியில் ஒன்றிய அரசின் அநீதி அறிக்கையாக வெளியிடப்படும். மேலும், தமிழகத்திற்குரிய நியாயமான நிதிப் பகிர்வை ஒன்றிய அரசிடம் இருந்து பெறுவது உறுதி செய்யப்படும்.
தமிழகத்திற்கான நிதியை ஒன்றிய அரசிடம் இருந்து பெறுவதில், த.வெ.க அரசு உறுதியாக நிற்கும். குறிப்பாக மொத்த ஜி.எஸ்.டி வரி வருவாயில் 70 சதவிகிதம் மாநிலங்களுக்கே வழங்கப்பட வேண்டும் என வலியுறுத்தப்படும். மாநிலங்கள் வருவாய் இழப்பில் இருந்து விடுபட முறையான ஜி.எஸ்.டி இழப்பீட்டுத் தொகையும் கோரப்படும்.
கல்வி (மருத்துவக் கல்வி உட்ப) ஒன்றிய அரசின் பொதுப்பட்டியலில் இருப்பதால்தான். புதிய கல்விக் கொள்கைத் திணிப்பு, நீட் தேர்வு சர்ச்சை போன்ற கல்வித் தடைகள் ஏற்படுகின்றன. எனவே, ஒன்றிய அரசின் பொதுப்பட்டியலில் இருக்கும் கல்வியை (மருத்துவக் கல்வி உட்பட) மாநிலப் பட்டியலுக்கு மாற்ற உரிய நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படும். இதில், ஒருமித்த கருத்துள்ள கட்சிகளோடு இணைந்து நாடாளுமன்றத்தில் சட்டத் திருத்தம் கொண்டு வருவதற்கு உரிய நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படும். உச்ச நீதிமன்றத்திலும் இதுகுறித்து சீராய்வு மனுத்தாக்கல் செய்து சட்டப்போராட்டம் முன்னெடுக்கப்படும்.
மக்கள் தொகையின் அடிப்படையில் நாடாளுமன்றத் தொகுதிகள் மறுவரையறை செய்யப்படுவதை த.வெ.க கடுமையாக எதிர்க்கிறது. தொகுதி மறுவரையறை மூலம் தென்னிந்திய மாநிலங்கள் கடுமையாகப் பாதிக்கப்படுவதைத் தடுக்க, உரிய சட்டத் திருத்தம் கொண்டுவர நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படும்.
ஒரே நாடு ஒரே தேர்தலுக்கு எதிர்ப்பு
மாநில சுயாட்சி மற்றும் கூட்டாட்சித் தத்துவத்தைப் பலவீனப்படுத்தும் ஒன்றிய அரசின் ஒரே நாடு; ஒரே தேர்தல் திட்டத்தை த.வெ.க கடுமையாக எதிர்க்கிறது. அதனால், ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல் சட்ட முன்வரைவைத் திரும்பப் பெற உரிய முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்படும்.
ஒன்றிய அரசு புதிய கல்விக் கொள்கையின் மூலம் திணிக்க முற்படும் மும்மொழிக் கல்வித் திட்டம், தமிழ்நாட்டின் மொழிப் பராம்பரியத்தையும், கல்வியின் தரத்தையும் கடுமையாகப் பாதிக்கும். த.வெ.க சார்பில் ஒன்றிய அரசின் புதிய கல்விக் கொள்கையை எதிர்த்து சட்டமன்றத்தில் தீர்மானம் நிறைவேற்றப்படும். இதில் ஒருமித்த கருத்துடைய மற்ற மாநில அரசுகளுடன் இணைந்து செயல்பட மாநிலங்களுடைக்கிடையான ஒரு சிறப்புக் குழு அமைக்கப்படும். இந்தியாவில் உள்ள அனைத்து மாநிலங்களிலும் அவரவர் தாய்மொழி மற்றும் இணைப்பு மொழியாக ஆங்கிலம் என்ற இருமொழிக் கொள்கையை நிறைவேற்ற வலியுறுத்தப்படும்.
த.வெ.க சார்பில் நீட் தேர்வை ரத்து செய்ய தொடர்ந்து ஒன்றிய அரசிற்கு அழுத்தம் கொடுக்கப்படும்.
உயர் நீதிமன்றங்களில் அந்தந்த மாநில மொழிகளே நீதிமன்ற மொழியாகப் பயன்படுத்துவதற்கு வலியுறுத்தப்படும்.
உச்ச நீதிமன்றத்தின் கிளை சென்னையில் அமைய த.வெ.க சார்பில் ஒன்றிய அரசிடம் தொடர்ந்து வலியுறுத்தப்படும்.
2018-ம் ஆண்டு உச்சநீதிமன்றத் தீர்ப்பின்படி காவிரி நீரில் தமிழ்நாட்டிற்கு உரிய பங்கை த.வெ.க பெற்றுத்தரும். தமிழகத்திற்குரிய நீரைப் பெறுவதில் ஏற்படுத்தப்படும் தடைகளுக்கு உடனடியான சட்ட நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படும். காவிரி மேலாண்மை ஆணையத்தில் தமிழகத்தின் உரிமைகளை மேலும் வலுப்படுத்தும் நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படும். தொடர்ச்சியான முறையான கண்காணிப்புகளின் மூலம் காவிரியில் தமிழகத்திற்கு உரிய பங்கில் ஒரு சொட்டு நீரைக்கூட விட்டுத்தரமாட்டோம்!
இந்திய இலங்கை அரசுகளுக்குள் செய்யப்பட்ட கச்சத்தீவு ஒப்பந்தத்தின்படி, மன்னார் வளைகுடாவில் இந்திய தமிழக மீனவர்களின் பாரம்பரிய மீன்பிடி உரிமையை மீட்கவும், தக்க வைக்கவும் உரிய நடவடிக்கைகள் எடுக்க ஒன்றிய அரசுக்கு த.வெ.க சார்பில் உண்மையாகவும் உணர்வுப்பூர்வமாகவும் அழுத்தம் தரப்படும். இலங்கை கடற்படையால் தமிழக மீனவர்கள் கைது செய்யப்படுவதை முற்றிலுமாகத் தடுக்க ஒன்றிய அரசிடம் உரிய அழுத்தத்துடன் வலியுறுத்தப்படும்.
இலங்கையில் இருந்து புலம் பெயர்ந்து வந்து, தமிழ்நாட்டில் வாழும் இலங்கைத் தமிழர்களுக்கு இந்தியக் குடியுரிமை வழங்க த.வெ.சு சார்பில் ஒன்றிய அரசிடம் வலியுறுத்தப்படும். இந்த நடவடிக்கை மூலம், மாநில அரசின் அனைத்து நலத்திட்டங்களையும் இலங்கைத் தமிழர்கள் பெறுவது உறுதி செய்யப்படும். அதுபோல, இலங்கையில் வாழும் தமிழர்களின் உரிமைகளை, பண்பாட்டு அடையாளங்களை, உடமைகளைக் காக்க ஒன்றிய அரசு உரிய நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள த.வெ.க சார்பில் அழுத்தம் கொடுக்கப்படும். இலங்கையில் இன ரீதியாக நிலவும் பாகுபாடுகளைக் களைய ஒன்றிய அரசு மூலம் த.வெ.க உரிய முயற்சிகளைத் தொடர்ந்து மேற்கொள்ளும்.
பிரிட்டிஷ் காலனிய இந்தியாவின் எச்சமாகத் தொடரும் ஆளுநர் பதவியை ரத்து செய்ய த.வெ.க தொடர்ந்து வலியுறுத்தும். பல்கலைக் கழகங்களின் துணைவேந்தர் நியமனத்தை மாநில அரசே மேற்கொள்ள வழிவகை செய்யப்படும்.