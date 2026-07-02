தமிழக பட்ஜெட் - துறை வாரியாக முதலமைச்சர் விஜய் ஆலோசனை

தமிழக வெற்றிக்கழகம் தலைமையிலான தமிழ்நாடு அரசு தனது முதல் பட்ஜெட்டை தாக்கல் செய்ய உள்ளது.
தவெக தலைமையிலான புதிய கூட்டணி அரசின் முதல் சட்டசபை கூட்டத்தொடர் கடந்த ஜூன் 18-ந்தேதி ஆளுநர் உரையுடன் தொடங்கி நடைபெற்றது. இதையடுத்து தவெக அரசின் முதல் பட்ஜெட் எப்போது தாக்கல் செய்யப்பட உள்ளது என்ற எதிர்பார்ப்பு பரவலாக எழுந்துள்ளது.
இந்நிலையில் தமிழக பட்ஜெட் தாக்கல் செய்வது தொடர்பாக துறை வாரியாக இன்று முதல் 22-ந்தேதி வரை முதலமைச்சர் ஆலோசனை மேற்கொள்கிறார்.
தமிழக பட்ஜெட் இம்மாத இறுதியில் அல்லது ஆகஸ்ட் முதல் வாரத்தில் தாக்கல் செய்யப்பட வாய்ப்பு உள்ளது.