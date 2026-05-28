இது ஒன்னும் சினிமா இல்ல.. மக்கள் பணி!– போக்குவரத்துத் துறை அமைச்சரின் பேச்சுக்கு அதிமுக கண்டனம்

அதிகாரத் திமிரோடு கேள்வி கேட்ட இளைஞரை அவமானப்படுத்தி பேசுகிறார்.
அதிமுக ஐடி விங் வெளியிட்டுள்ள எக்ஸ் தள பதிவில் கூறியிருப்பதாவது:-

கிளாம்பாக்கம் பேருந்து நிலையத்தில் போதிய பேருந்துகள் இயக்கப்படவில்லை என்று மக்கள் அமைச்சரிடம் குற்றச்சாட்டு வைத்தால், அதை நிவர்த்தி செய்ய உறுதி அளிப்பதே அமைச்சரின் பொறுப்பு.

ஆனால், த.வெ.க அரசின் போக்குவரத்து துறை அமைச்சரோ, அதிகாரத் திமிரோடு கேள்வி கேட்ட இளைஞரை அவமானப்படுத்தி பேசுகிறார்.

இல்ல புரியல…. “நீ நல்லா சாப்பிட்டிருக்க” ன்னு சொன்னா என்ன அர்த்தம்? என்ன விதமான அசிங்கமான தோரணை இது?

GOAT படத்துல நீங்க போட்ட Traffic Police கேரக்டர் மாதிரியே பேசிட்டு இருக்கீங்க… இது ஒன்னும் சினிமா இல்ல! மக்கள் பணி என்பதை கொஞ்சமாவது உணருங்கள்.

இவ்வாறு குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

