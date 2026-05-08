"ரிமோட் கண்ட்ரோல் பா.ஜ.க கையில் உள்ளது": திமுக, அதிமுக சரணடைந்துவிட்டதாக மாணிக்கம் தாகூர் காட்டம்

காங்கிரஸ் எம்.பி. மாணிக்கம் தாகூர் கூறியதாவது:-
பாஜக ஆளுநர் மூலமாகச் செயல்பட்டு வருகிறது. ஆளுநர் மக்களின் தீர்ப்பை மதிப்பதில்லை. பாஜக இப்போது ஆளுநர் மூலமாகவும், அத்துடன் அதிமுக மற்றும் திமுக மூலமாகவும் செயல்படுகிறது.
இப்போது முதுகில் குத்துபவர் யார்? திமுக, அதிமுகவுடன் கைகோர்க்கிறது. பாஜக பின்னணியில் இருந்து இயக்குகிறது. 'ரிமோட் கண்ட்ரோல்' பாஜகவின் கையில் உள்ளது.
இப்போது, அதிமுகவும் திமுகவும் ஒன்றிணைகின்றன. தமிழக மக்கள் இவ்விரு கட்சிகளையும் நிராகரித்துவிட்டனர். ஆனால், பாஜகவின் ஆசியுடன் ஒரு கூட்டணியை அமைப்பதற்காக அவர்கள் இப்போது ஒன்றிணைகிறார்கள். திமுக சரணடைந்துவிட்டது.
இது மக்கள் தீர்ப்பிற்கு எதிரானது. மக்களின் விருப்பங்களுக்கு முரணானது என்று நாங்கள் கருதுகிறோம். இத்தகைய நடவடிக்கைகளுக்கு எதிராக மக்கள் நிச்சயம் போராடுவார்கள்.
சூழ்நிலைகள் மிக வேகமாக மாறி வருகின்றன. தமிழகத்தில் திடீரென எதிர்பாராத நிகழ்வுகள் அரங்கேறி வருகின்றன. தமிழகம் இப்போது 'நிதீஷ் குமார் பாணி' அரசியல்களமாக மாறிவிட்டது.
பாஜக தமிழகத்தின் கட்டுப்பாட்டைத் தன் கையில் எடுக்கத் தொடங்கியுள்ளது. 'நாங்கள் கட்டுப்பாட்டை மீறிச் செயல்படுகிறோம்' என்று விமர்சித்தவர்களே இப்போது பாஜகவின் கட்டுப்பாட்டிற்குள் வந்துவிட்டனர். அதிமுக ஏற்கனவே சரணடைந்துவிட்டது; திமுகவையும் பாஜக தன் கட்டுப்பாட்டிற்குள் கொண்டுவந்துவிட்டது.
தமிழகத்தில் 'NDA' (தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணி) என்று ஒன்று இல்லை. ஏனெனில், பாஜகவிற்கு ஒரே ஒரு சட்டமன்ற உறுப்பினர் மட்டுமே உள்ளார். எப்பாடுபட்டாவது, குறிப்பாக அமித் ஷா அவர்கள், விஜய் தமிழகத்தின் முதலமைச்சராகப் பதவியேற்பதைத் தடுத்து நிறுத்த விரும்புகிறார்.
பாஜகவின் திட்டத்தை அவர்கள் தவறாகப் புரிந்துகொள்ள மாட்டார்கள் என்று நாங்கள் நம்புகிறோம். அனைத்து இடதுசாரி கட்சிகளும், விசிக நண்பர்களும் இந்த உண்மையை உணர்ந்துகொள்ள வேண்டும்.
மேலும், அதிமுக மற்றும் திமுகவுடன் அமையக்கூடிய இந்தக் கூட்டணி, நரேந்திர மோடியின் ஆசியுடனேயே அமைகிறது என்பதை இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் (IUML) கட்சியினரும் புரிந்துகொள்ள வேண்டும்.
தமிழக மக்கள் அவரையும், அமித் ஷாவின் திட்டங்களையும் ஏற்கனவே நிராகரித்துவிட்டனர். திமுகவும் அதிமுகவும் இணைந்து அமைக்கும் ஒரு கூட்டணி, தமிழகத்திற்குப் பேரழிவை ஏற்படுத்தக்கூடியதாக அமையும்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.