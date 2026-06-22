தமிழக செய்திகள்

பெண் குழந்தைகளுக்கு எதிரான குற்றங்களில் அரபு நாடுகள் போல் கடும் தண்டனை தர வேண்டும் - சவுமியா

தருமபுரி மாவட்டத்தில் 2 ஆறுகள் ஓடியும் குடிக்க சுகாதாரமான நீர் இல்லை.
Sowmiya Anbumani
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தமிழ்நாடு சட்டசபை கூட்டத்தொடரில் ஆளுநர் உரைக்கு நன்றி தெரிவிக்கும் தீர்மானத்தின் மீதான விவாதம் இன்று நடைபெற்றது.

அப்போது பாமகவின் சட்டசபை குழு தலைவர் சவுமியா அன்புமணி உரையாற்றினார். அவர் கூறியதாவது:

* ஆட்சி மாற்றம் ஏற்பட்ட பிறகும் கூட பெண்கள், குழந்தைகளுக்கு எதிராக குற்றங்கள் நிகழ்கின்றன.

* கடந்த ஆட்சி தோல்வியடைய முக்கிய காரணமே பெண் குழந்தைகள் மீதான பாலியல் குற்றம் தான். ஆனால் அதே நிலை தான் இன்றும் இருக்கிறது.

* பெண்களுக்கு எதிரான குற்றங்களில் பொறுத்தது போதும், பொங்கி எழ வேண்டும்.

* பெண் குழந்தைகளுக்கு எதிரான குற்றங்களில் அரபு நாடுகளில் தருவதை போல் கடும் தண்டனை தர வேண்டும்.

* தருமபுரி மாவட்டத்தில் 2 ஆறுகள் ஓடியும் குடிக்க சுகாதாரமான நீர் இல்லை.

* தருமபுரி-காவிரி உபரி நீர் திட்டத்தை செயல்படுத்த வேண்டும்.

இவ்வாறு அவர் கூறினார்.

சவுமியா அன்புமணி
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