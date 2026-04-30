விழுப்புரம்-திருவண்ணாமலை இடையே முன்பதிவில்லாத சிறப்பு ரெயில்: தெற்கு ரெயில்வே அறிவிப்பு

தெற்கு ரெயில்வே வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் கூறியிருப்பதாவது:-
சித்திரை பவுர்ணமியை முன்னிட்டு திருவண்ணாமலைக்கு சிறப்பு ரெயில்கள் இயக்கப்பட உள்ளது. அதன் விவரம் வருமாறு:-
* விழுப்புரத்தில் இருந்து இன்று (வியாழக்கிழமை), மே 1,2 ஆகிய தேதிகளில் காலை 10.10 மணிக்கு புறப்பட்டு திருவண்ணாமலை செல்லும் முன்பதிவில்லாத சிறப்பு ரெயில் (வண்டி எண்.06130), அதேநாள் காலை 11.45 மணிக்கு திருவண்ணாமலை சென்றடையும். மறுமார்க்கமாக, திருவண்ணாமலையில் இருந்து மேற்கண்ட தேதிகளில் மதியம் 12.15 மணிக்கு புறப்பட்டு விழுப்புரம் செல்லும் முன்பதிவில்லாத சிறப்பு ரெயில் (06129), அதேநாள் மதியம் 1.45 மணிக்கு விழுப்புரம் வந்தடையும்.
* விழுப்புரத்தில் இருந்து இன்று (வியாழக்கிழமை), மே 1,2 ஆகிய தேதிகளில் இரவு 10.40 மணிக்கு புறப்பட்டு காட்பாடி செல்லும் முன்பதிவில்லாத சிறப்பு ரெயில் (06099), மறுநாள் அதிகாலை 1.50 மணிக்கு காட்பாடி சென்றடையும். மறுமார்க்கமாக, காட்பாடியில் இருந்து மே 1,2,3 ஆகிய தேதிகளில் அதிகாலை 2.05 மணிக்கு புறப்பட்டு விழுப்புரம் செல்லும் முன்பதிவில்லாத சிறப்பு ரெயில் (06100), அதேநாள் அதிகாலை 5 மணிக்கு விழுப்புரம் சென்றடையும்.
* விழுப்புரத்தில் இருந்து இன்று (வியாழக்கிழமை), மே 1,2 ஆகிய தேதிகளில் இரவு 9.15 மணிக்கு புறப்பட்டு திருவண்ணாமலை செல்லும் முன்பதிவில்லாத சிறப்பு ரெயில் (06145), அதேநாள் இரவு 10.45 மணிக்கு திருவண்ணாமலை சென்றடையும். மறுமார்க்கமாக, திருவண்ணாமலையில் இருந்து மே 1,2,3 ஆகிய தேதிகளில் அதிகாலை 2 மணிக்கு புறப்பட்டு விழுப்புரம் செல்லும் முன்பதிவில்லாத சிறப்பு ரெயில் (061469), அதேநாள் அதிகாலை 4 மணிக்கு விழுப்புரம் சென்றடையும்.
