பலமுறை தன் நிலைப்பாட்டை மாற்றிக் கொண்டவர்: ஆர்.எஸ்.பாரதி தாக்கு

தி.மு.க. அமைப்புச் செயலாளர் ஆர்.எஸ்.பாரதி இன்று செய்தியாளர்களைச் சந்தித்தார். அப்போது அவர் பேசியதாவது:
நான் வைகோவைப் பற்றி அதிகம் பேச விரும்பவில்லை. அரசியலில் அவர் ஒரு முக்கியத்துவம் இல்லாத நபர். வைகோவின் பேச்சை தீவிரமாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டிய அவசியமில்லை.
அவர் என்ன சொன்னாலும், நாளை காலையிலேயே தன் கருத்தை மாற்றிக்கொள்ளக்கூடும். திமுக அரசுதான் சிறந்த அரசு என்று அவர் சொல்லக்கூடும்.
அவருடைய அரசியல் வரலாற்றைப் பார்த்தால், அவர் பலமுறை தன் நிலைப்பாட்டை மாற்றியிருக்கிறார்.
இன்று அவர் இப்படிப் பேசியிருக்கிறார்; பொறுத்திருந்து பாருங்கள், நாளை அவர் தன் நிலைப்பாட்டை மாற்றி, திமுக அரசை, குறிப்பாக ஸ்டாலின் அரசைப் புகழ்வார்.
தமிழக முதலமைச்சர் விஜய் இரண்டு சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் குறித்து ஏற்கெனவே அவரிடம் பேசிக்கொண்டிருந்தார். அந்த இரு சட்டமன்ற உறுப்பினர்களும் அங்கு செல்லவில்லை. அதனால் விரக்தியின் காரணமாக நாளை அவர் ஸ்டாலின்தான் சிறந்த தலைவர் என்று சொல்லக்கூடும் என தெரிவித்தார்.
முன்னதாக, செங்கல்பட்டில் மதிமுக பொதுச்செயலாளர் வைகோ செய்தியாளர்களிடம் பேசுகையில், 5 ஆண்டுகால திமுக ஆட்சியில் அனைத்திலும் கட்டிங்... கமிஷன்... கரப்ஷன் என கூறினார். கூட்டணியில் இருந்தபோது ஏன் எதிர்த்துப் பேசவில்லை என கேள்வி எழுப்பிய நிருபரிடம், கூட்டணியில் இருந்துகொண்டே எப்படி எதிர்ப்பது என வைகோ கூட்டணி தர்மம் குறித்து விளக்கினார்.