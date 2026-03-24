TASMAC கடைகளில் மது விற்க கட்டுப்பாடு- 6 மதுபாட்டில்தான் வாங்க முடியும்

சென்னை:
தேர்தல் நடத்தை விதிகள் அமலில் இருக்கும் வரை, டாஸ்மாக்கில் ஒரு நபருக்கு 4.5 லிட்டர் வரை மதுபான விற்பனைக்கும், 7.8 லிட்டர் பீர் விற்பனைக்கும், அதிகபட்சமாக 9 லிட்டர் ஒயின் விற்பனைக்கும் கட்டுப்பாடுகளை விதித்துள்ளது.
இந்தியாவில் தயாரிக்கப்பட்ட வெளிநாட்டு மதுபானம் அல்லது இறக்குமதி செய்யப்பட்ட மதுபானத்தை 6 முழு பாட்டில்கள் (750 மிலி) வரையோ, அல்லது 12 அரை பாட்டில்கள் (375மிலி) அல்லது 24 கால் பாட்டில்கள் (180மிலி) வரையோ வாங்கலாம். அதேபோல், ஒரு நபருக்கு 12 பீர் பாட்டில்கள் (650மிலி) மட்டுமே விற்கப்படும்.
நிர்வாகத்தின் அறிவுறுத்தல்களின்படி, வரம்பைக் கடைப்பிடிக்குமாறு அனைத்து மேற்பார்வையாளர்களுக்கும் விற்பனையாளர்களுக்கும் மாவட்ட மேலாளர்கள் சுற்றறிக்கைகளை வெளியிட்டுள்ளனர். விற்பனையானது ஒரு முழுமையான கணினி மயமாக்கப்பட்ட அமைப்பு மூலம் கண்காணிக்கப்படுகிறது.
மேலும், ஒரே ரசீதில் அனுமதிக்கப்பட்ட அளவை மீறிய கட்டணங்கள் இருந்தால், அதுகுறித்துக் கண்டறியப்பட்டு, விசாரணை மற்றும் துறைசார் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று எச்சரிக்கப்பட்டுள்ளது.
மொத்த விற்பனைக்குத் தெளிவான வரையறை இல்லை என்று மேற்பார்வையாளர்கள் கூறியதைத் தொடர்ந்து இந்த அறிவுறுத்தல்கள் வழங்கப்பட்டன. கடந்த ஆண்டுகளில், சில்லறை விற்பனைக் கடைகளில் அதற்கான இருப்பில் 50சதவீதத்துக்கும் அதிகமாக மதுபானங்களை இருப்பு வைப்பதற்கும், தனிநபர்களுக்கு மொத்தமாக விற்பனை செய்வதற்கும், சட்ட விரோதமாகவும் மற்றும் கடை செயல்படும் நேரத்திற்குப் பிறகும் மதுபானங்களைச் சேமித்து வைப்பதற்கும் மற்றும் விற்பனை செய்வதற்கும் எதிராக டாஸ்மாக் எச்சரித்துள்ளது.