சட்டசபை தேர்தலில் வெற்றி: விஜயுடன் போனில் பேசிய ராகுல் காந்தி

தமிழக சட்டசபைத் தேர்தலில் தமிழக வெற்றிக் கழகம் 100-க்கும் அதிகமான தொகுதிகளில் முன்னிலை பெற்றுள்ளது. தவெக முன்னிலையில் இருப்பது அவரது ரசிகர்கள் மற்றும் அக்கட்சியினரிடையே பெரும் உற்சாகத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளது.
இதற்கிடையே, வெற்றி பெற்ற விஜய்க்கு பிரதமர் மோடி உள்ளிட்ட பல்வேறு தலைவர்கள் வாழ்த்து தெரிவித்து வருகின்றனர்.
இந்நிலையில், தேர்தலில் வெற்றி பெற்ற தவெக தலைவர் விஜய்க்கு காங்கிரஸ் கட்சியின் மூத்த தலைவரும், எம்.பி.யுமான ராகுல் காந்தி தொலைபேசி மூலம் வாழ்த்து தெரிவித்தார். சுமார் 15 நிமிடங்கள் உரையாடினார்.