த.வெ.க-விற்கு ஆதரவு இல்லை..!- இந்திய யூனியன் முஸ்லீம் லீக் திட்டவட்டம்

தமிழ்நாட்டில் தவெக 108 தொகுதிகளை கைப்பற்றி தனிப்பெரும் கட்சியாக உருவெடுத்துள்ளது. ஆனால், ஆட்சி அமைக்க பெரும்பான்மை இல்லாததால், தவெக கட்சிகளிடம் ஆதரவுக்கோரி வருகிறது.

விஜய் முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்று, கவர்னர் நிர்ணயிக்கும் காலக்கெடுவுக்குள் சட்டசபையில் பெரும்பான் மையை நிரூபிக்க வேண்டும்.

த.வெ.க.வுக்கு சட்டசபையில் 106 எம்.எல்.ஏ.க்கள் மட்டுமே இருக்கும். பெரும்பான்மைக்கு தேவையான 118 இடங்களுக்கு இன்னும் 12 இடங்கள் தேவைப்படும். தனித்து போட்டியிட்டதால் த.வெ.க.வுக்கு கூட்டணி கட்சிகளின் ஆதரவு இல்லை.

எனவே தி.மு.க. மற்றும் அ.தி.மு.க. கூட்டணியில் உள்ள கட்சிகள் ஆதரவளித்தால் மட்டுமே ஆட்சியில் நீடிக்க முடியும். த.வெ.க. வெளிப்படையாக எந்த கட்சியிடமும் ஆதரவு கோரவில்லை என்றாலும், பின்னணியில் பேச்சுவார்த்தைகள் நடைபெற்று வருகின்றன.

இந்நிலையில், தமிழக வெற்றிக் கழகம் ஆட்சி அமைக்க பெரும்பான்மை கிடைக்காத நிலையில், திமுக கூட்டணியில் இடம்பெற்றுள்ள இந்திய யூனியன் முஸ்லீம் லீக் தவெக-விற்கு ஆதரவு அளிக்கப்போவதில்லை என திட்டவட்டமாக தெரிவித்துள்ளது.

