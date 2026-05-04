தமிழக செய்திகள்

புதிய கட்சிக்கு இந்த அளவு ஆதரவை பார்த்து பல ஆண்டுகளாகிறது - நாஞ்சில் சம்பத்

தமிழகத்தில் மொத்தமுள்ள 234 இடங்களில் 106 இடங்களில் தவெக முன்னிலை பெற்றுள்ளது.
தமிழகத்தில் 234 சட்டசபை தொகுதிகளுக்கான தேர்தல் கடந்த மாதம் (ஏப்ரல்) 23-ந் தேதி ஒரே கட்டமாக நடந்தது. தேர்தலில் பதிவான வாக்குகள் இன்று காலை 8 மணியில் இருந்து எண்ணப்பட்டு வருகின்றன. முதலில் தபால் வாக்குகள் எண்ணப்பட்டன. இதைத் தொடர்ந்து மின்னணு வாக்குப்பதிவு எந்திரங்களில் பதிவான வாக்குகள் எண்ணப்பட்டு வருகின்றன.

இந்நிலையில், தவெக பிரசார செயலாளர் நாஞ்சில் சம்பத் செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டி அளித்தபோது கூறியதாவது:

திராவிடக் கட்சிகளுக்கு மாற்றாக தவெக பெற்றுள்ளது ஒரு வரலாற்று வெற்றி. தமிழக மக்களிடம் இந்த மாதிரியான எழுச்சியை நான் பார்த்ததில்லை. ஒரு புதிய கட்சிக்கு இந்த அளவு அன்பையும் ஆதரவையும் பார்த்து பல ஆண்டுகளாகிறது.

இவ்வாறு அவர் கூறினார்.

