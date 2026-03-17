Khushbu | பெண் நடிகர் பொது சொத்து அல்ல - குஷ்பு ஆவேசம்

தமிழ்நாடு பா.ஜ.க. தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் செய்தியாளர்களை சந்தித்த போது, கேள்வி ஒன்றுக்கு நடிகை திரிஷாவின் பெயரை பயன்படுத்தியது பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியது. பிறகு, அவர் தான் சொன்ன கருத்துக்கு மன்னிப்பு கோரினார். இதனிடையே அ.தி.மு.க. முன்னாள் அமைச்சர் சி.வி. சண்முகம் இன்றைய செய்தியாளர் சந்திப்பின் போது நடிகை நயன்தாரா பெயரை குறிப்பிட்டு பேசியது அரசியலில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.
முன்னாள் அமைச்சரின் கருத்துக்கு கடும் கண்டனங்கள் எழுந்த நிலையில், அவர் தான் தெரிவித்த கருத்துக்கு மன்னிப்பு கோரினார். இந்த நிலையில், பெண் நடிகைகள் பெயரை பொது வெளியில் பயன்படுத்துவது குறித்து நடிகையும், தமிழ்நாடு பா.ஜ.க. துணை தலைவருமான குஷ்பு எக்ஸ் தளத்தில் பதிவிட்டுள்ளார்.
அந்த பதிவில் அவர், "பெண்கள் — குறிப்பாகப் பெண் நடிகர்கள் — உங்கள் தனிச்சொத்தோ, உங்கள் விவாதப் பொருளோ, அல்லது எவர் வேண்டுமானாலும் தங்களுக்குச் சாதகமான நேரத்தில் உரையாடல்களுக்குள் இழுத்து வரும் ஒரு பண்டமோ அல்ல.
ஒரு பெண் நடிகரின் பெயர் என்பது மலிவான நகைச்சுவைகளுக்கோ, அற்பமான அவமானங்களுக்கோ, அல்லது ஒருவரின் வாதத்தை நியாயப்படுத்துவதற்கோ பயன்படும் ஒரு கருவி அல்ல. மற்றவர்களை ஏளனம் செய்யவோ அல்லது ஒரு கருத்தை நிலைநாட்டவோ ஒரு பெண்ணின் அடையாளத்தைப் பயன்படுத்துவது, பேசுபவரின் மனநிலையையும் வளர்ப்பையும் மட்டுமே வெளிச்சம் போட்டுக் காட்டுகிறது.
போதும்; இதற்கு மேல் பொறுக்க முடியாது.
இவ்வுலகில் உள்ள ஒவ்வொரு ஆணும் ஒரு பெண்ணிடமிருந்தே பிறக்கிறான். ஒரு பெண் நடிகரைப் பற்றி நீங்கள் சாதாரணமாகக் கருத்து தெரிவிப்பதற்கு முன், உங்களை நீங்களே இப்படிக் கேட்டுக்கொள்ளுங்கள்: அந்த இடத்தில் உங்கள் தாய், சகோதரி, மனைவி, மகள் அல்லது உங்கள் சொந்தக் குடும்பத்தைச் சேர்ந்த ஒருவர் இருந்திருந்தால், நீங்கள் இதே விதத்தில்தான் பேசியிருப்பீர்களா?
ஒரு பெண் நடிகராக இருப்பவர் ஒரு பொதுப் பிரபலமாக இருக்கலாம்; ஆனால் அவர் பொதுச் சொத்து அல்ல.
எந்தவொரு துறையிலும் பணிபுரியும் எந்தப் பெண்ணை நீங்கள் எவ்வாறு மதிக்கிறீர்களோ, அதே விதத்தில் அவரையும் மதியுங்கள். ஒருவரின் கண்ணியம் என்பது அவர் செய்யும் தொழிலைச் சார்ந்திருக்கக் கூடாது.
மக்கள் இத்தகைய இழிவுபடுத்தும் கருத்துகளைத் தெரிவிக்கும்போது, அவர்கள் யாரைப் பற்றிப் பேசுகிறார்களோ அந்தப் பெண்ணை அவமானப்படுத்துவதில்லை; மாறாக, தங்கள் சொந்த மனநிலையையும், சீரற்ற வளர்ப்பையும், அடிப்படை மனிதப் பண்புகள் அற்ற நிலையையும் மட்டுமே அவர்கள் வெளிச்சம் போட்டுக் காட்டுகிறார்கள்.
இது வெறும் அவமரியாதை மட்டுமல்ல. இது மனிதகுலத்திற்கே ஒரு பெரும் அவமானம். மேலும் நினைவில் கொள்ளுங்கள்: மரியாதை என்பது ஒருபோதும் ஒருவழிப் பாதையல்ல," என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.