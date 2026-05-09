தமிழக செய்திகள்

த.வெ.க.வின் பலம் 120-ஆக உயர்ந்தது... வி.சி.க.வை தொடர்ந்து நிபந்தனையற்ற ஆதரவு அளித்தது IUML

காங்கிரஸ் 5, விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி, இடதுசாரி கட்சிகள், ஐயூஎம்எல் ஆகியவை தலா 2 எம்.எல்.ஏ.க்களின் ஆதரவு கிடைத்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
த.வெ.க.வின் பலம் 120-ஆக உயர்ந்தது... வி.சி.க.வை தொடர்ந்து நிபந்தனையற்ற ஆதரவு அளித்தது IUML
Published on

தமிழ்நாட்டில் ஆட்சி அமைப்பதற்காக பெரும்பான்மையான 118 என்ற மேஜிக் நம்பரை பெறுவதற்கு தமிழக வெற்றிக்கழகம் முயற்சி மேற்கொண்டு வந்தது. தமிழ்நாடே உற்று பார்த்துக்கொண்டிருந்த வேளையில் நேற்று மாலை முதல் இன்று மாலை தற்போது வரை தமிழ்நாட்டு அரசியலில் நிகழ்ந்த நிகழ்வுகள் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி வந்தன.

இந்த நிலையில், இன்று மாலை விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் ஆதரவை பெற்றதை தொடர்ந்து த.வெ.க.வின் பலம் 118-ஆக உயர்ந்த நிலையில், யாரும் எதிர்பாராதவிதமாக IUML-லும் நிபந்தனையற்ற ஆதரவை த.வெ.க.விற்கு தெரிவித்துள்ளது. இதனால் த.வெ.க.வின் பலம் 120 ஆக உயர்ந்துள்ளது. நேற்று த.வெ.க.வுக்கு ஆதரவு அளிப்பதாக கூறி பின்பு, ஆதரவு இல்லை என ஐ.யூ.எம்.எல். தெரிவித்து இருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

காங்கிரஸ் 5, விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி, இடதுசாரி கட்சிகள், ஐயூஎம்எல் ஆகியவை தலா 2 எம்.எல்.ஏ.க்களின் ஆதரவு கிடைத்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

தவெக
விஜய்
vijay
IUML
tvk
ஐயூஎம்எல்
X

Maalai Malar
www.maalaimalar.com