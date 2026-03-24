தமிழக செய்திகள்

‘கமலின் தியாகத்திற்கு எப்படி நன்றிக் கூறுவதென்று தெரியவில்லை’ - முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின்

தேர்தலில் போட்டியிடாதது தொடர்பாக உண்மையில் கமல்ஹாசன் தியாகம்தான் செய்துள்ளார் என முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார்.
Published on

தமிழ்நாட்டில் விரைவில் நடைபெற உள்ள சட்டமன்ற தேர்தலில் நேரடியாக போட்டியிடவில்லை என்றும், மாறாக திமுக கூட்டணிக்கு நிபந்தனையின்றி ஆதரவு தர உள்ளதாகவும் மநீம தலைவர் கமல்ஹாசன் தெரிவித்துள்ளார்.

இந்நிலையில் கமல்ஹாசன் செய்திருப்பது தியாகம் என முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் குறிப்பிட்டுள்ளார். இதுதொடர்பாக அவர் வெளியிட்டுள்ளப் பதிவில்,

அன்பும் பண்பும் கொண்ட எனது நண்பரும், மநீம கட்சியின் தலைவருமான கமல்ஹாசன் இன்று அண்ணா அறிவாலயத்தில் என்னைச் சந்தித்து, நடைபெற இருக்கும் சட்டமன்றத் தேர்தலில் நேரடியாகப் போட்டியிடவில்லை என்றும், திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தின் தலைமையிலான கூட்டணியின் வேட்பாளர்களை நிபந்தனையின்றி ஆதரிப்போம் என்றும் தெரிவித்தார்.

இரண்டு அரசியல் இயக்கங்களின் தலைவர்களாக மட்டுமல்ல, நல்ல நண்பர்களாக நாங்கள் இருவரும் இருதரப்புக் கருத்துகளையும் பரிமாறிக் கொண்டோம். "இது தியாகம் அல்ல, கடமை" என்று அவர் சொன்னார். உண்மையில் அவர் செய்திருப்பது தியாகம்தான்.

அவருக்கு நான் எப்படி நன்றி சொல்வது எனத் தெரியவில்லை. அவரது முடிவு என்னை மிகவும் நெகிழ வைத்துவிட்டது. அவருக்கும் அவரது மக்கள் நீதி மய்ய உறுப்பினர்கள் அனைவருக்கும் எனது மனமார்ந்த நன்றியைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.

தமிழ்நாடு முழுவதும் அன்புச் சகோதரர் கமல்ஹாசன் வலம் வர வேண்டும் என்பது எனது அன்பான வேண்டுகோள். அமைய இருக்கும் திராவிட மாடல் 2.0 அரசு அவரது அன்பினாலும் ஆனது என்பதை இப்போதே தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்!

பேருள்ளத்துடன் தன்னலத்தைப் பின்னுக்குத் தள்ளி, தமிழ்நாட்டு நலனை முன்னிறுத்தியிருக்கும் அவரது பெருந்தன்மையான முடிவை வரலாறு பாராட்டும்!” எனப் பதிவிட்டுள்ளார்.

DMK
திமுக
முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின்
MNM
kamal haasan
கமல்ஹாசன்
மநீம

Related Stories

No stories found.
X

Maalai Malar
www.maalaimalar.com