/* STAGING CODE */
தமிழக செய்திகள்

தேசிய மருத்துவர்கள் தினம்- முதலமைச்சர் விஜய் வாழ்த்து

மனித உயிர்களைக் காக்கும் உன்னதப் பணியில் இரவு பகல் பாராது அயராது பணியாற்றும் அனைத்து மருத்துவர்களுக்கும் தேசிய மருத்துவர்கள் தினமான இந்நாளில் எனது மனமார்ந்த வாழ்த்துகள்.
முதலமைச்சர் விஜய்
Published on

தேசிய மருத்துவர்கள் தினம் இன்று கொண்டாடப்படுவதையொட்டி முதலமைச்சர் விஜய் எக்ஸ் தள பக்கத்தில் வெளியிட்டுள்ள பதிவில்,

மனித உயிர்களைக் காக்கும் உன்னதப் பணியில் இரவு பகல் பாராது அயராது பணியாற்றும் அனைத்து மருத்துவர்களுக்கும் தேசிய மருத்துவர்கள் தினமான இந்நாளில் எனது மனமார்ந்த வாழ்த்துகள்.

மருத்துவர்களின் தன்னலமற்ற சேவை, அர்ப்பணிப்பு மற்றும் மனிதநேயம் என்றும் போற்றத்தக்கது.

மருத்துவ சிகிச்சை பெறுபவர்களின் முகத்தில் புன்னகையையும், அவர்கள் குடும்பத்தில் நம்பிக்கையையும் விதைக்கும் மருத்துவர்கள் மகிழ்ச்சியும் மனநிறைவும் பெற்று, தொடர்ந்து மக்கள் சேவை ஆற்றிட இந்நாளில் வாழ்த்துகிறேன் என்று கூறியுள்ளார்.

விஜய்
vijay
national doctors day
தேசிய மருத்துவர்கள் தினம்
X

/* STAGING CODE */ /* cast code */ /* Trend table with week rankings code */ /* Hero Image section code */
Maalai Malar
www.maalaimalar.com