சட்டசபையில் தினத்தந்தி நாளிதழுக்கு நன்றி தெரிவித்த முதலமைச்சர் விஜய்

தமிழக சட்டசபையில் ஆளுநர் உரைக்கு நன்றி தெரிவித்து முதலமைச்சர் விஜய் இன்று பதிலளிக்கிறார். சட்டசபை நிறைவு நாளான இன்று, உறுப்பினர்களின் கேள்விகளுக்கு பதில் அளித்து முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் பேசினார். அப்போது அவர் பேசியதாவது:
த.வெ.க.வை தேர்ந்தெடுத்த தமிழக மக்களுக்கு மனமார்ந்த நன்றி.
மக்கள் சேவையில் ஒன்றிணைந்து பயணித்தால் தமிழகம் முதலிடத்தில் இருக்கும்.
ஜூன் 16-ம் தேதி தினத்தந்தி தலையங்கத்தில் தவெக ஆட்சியைப் பாராட்டி எழுதியுள்ளனர்.
அடைக்கப்படும் ஊழலின் ஊற்றுக்கண்கள் என நமது ஆட்சியைப் பாராட்டி தலையங்கம் எழுதிய தினத்தந்தி நாளிதழுக்கு நன்றிகள் என தெரிவித்தார்.