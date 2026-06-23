தமிழக செய்திகள்

சட்டசபையில் தினத்தந்தி நாளிதழுக்கு நன்றி தெரிவித்த முதலமைச்சர் விஜய்

த.வெ.க.வை தேர்ந்தெடுத்த தமிழக மக்களுக்கு மனமார்ந்த நன்றி என்றார்.
CM Vijay
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தமிழக சட்டசபையில் ஆளுநர் உரைக்கு நன்றி தெரிவித்து முதலமைச்சர் விஜய் இன்று பதிலளிக்கிறார். சட்டசபை நிறைவு நாளான இன்று, உறுப்பினர்களின் கேள்விகளுக்கு பதில் அளித்து முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் பேசினார். அப்போது அவர் பேசியதாவது:

த.வெ.க.வை தேர்ந்தெடுத்த தமிழக மக்களுக்கு மனமார்ந்த நன்றி.

மக்கள் சேவையில் ஒன்றிணைந்து பயணித்தால் தமிழகம் முதலிடத்தில் இருக்கும்.

ஜூன் 16-ம் தேதி தினத்தந்தி தலையங்கத்தில் தவெக ஆட்சியைப் பாராட்டி எழுதியுள்ளனர்.

அடைக்கப்படும் ஊழலின் ஊற்றுக்கண்கள் என நமது ஆட்சியைப் பாராட்டி தலையங்கம் எழுதிய தினத்தந்தி நாளிதழுக்கு நன்றிகள் என தெரிவித்தார்.

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