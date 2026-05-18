கன்னியாகுமரியில் இருந்து இன்று மாலை சென்னைக்கு புறப்படும் பயணிகளின் கவனத்திற்கு...

பயணிகள் தங்களது பயணத்தை திட்டமிட்டு கொள்ளுமாறு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
கன்னியாகுமரியில் இருந்து இன்று மாலை சென்னை எழும்பூருக்கு புறப்படும் ரெயில் 2 மணி நேரம் தாமதமாக புறப்படும் என தெற்கு ரெயில்வே அறிவித்துள்ளது.

இதுதொடர்பாக தெற்கு ரெயில்வே வெளியிட்டுள்ள எக்ஸ் தள பதிவில்,

18.05.2026 (இன்று) மாலை 6 மணிக்கு கன்னியாகுமரியிலிருந்து புறப்படத் திட்டமிடப்பட்டிருந்த ரெயில் எண் 12634 கன்னியாகுமரி - சென்னை எழும்பூர் விரைவு ரெயில், அதன் இணை ரெயில் தாமதமாக வருவதன் காரணமாக (2 மணி 15 நிமிடங்கள் தாமதம்), கன்னியாகுமரியிலிருந்து 20.15 மணிக்கு புறப்படும் வகையில் மறுநேர மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது.

அதற்கேற்றவாறு பயணிகள் தங்களது பயணத்தை திட்டமிட்டு கொள்ளுமாறு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.

Southern Railway
தெற்கு ரெயில்வே
ரெயில் நேர மாற்றம்
