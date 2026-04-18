TN Assembly Election| அன்புமணி ராமதாசின் நிறைவுகட்ட பிரசார பயணத் திட்டம்

திருவாரூர், நாகை, மயிலாடுதுறை, சேலம், தருமபுரி ஆகிய மாவட்டங்களில் பாமக மற்றும் கூட்டணி கட்சி வேட்பாளர்களை ஆதரித்து பிரசாரம் மேற்கொள்ளவுள்ளார்.
சென்னை:

பா.ம.க. தலைமை கழகம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில்,

பாட்டாளி மக்கள் கட்சியின் தலைவர் மருத்துவர் அன்புமணி ராமதாஸ் நாளை ஏப்ரல் 19-ஆம் தேதி, நாளை மறுநாள் ஏப்ரல் 20-ஆம் தேதி, ஏப்ரல் 21-ஆம் தேதி ஆகிய 3 நாள்களும் திருவாரூர், நாகை, மயிலாடுதுறை, சேலம், தருமபுரி ஆகிய மாவட்டங்களில் பாட்டாளி மக்கள் கட்சி மற்றும் கூட்டணி கட்சி வேட்பாளர்களை ஆதரித்து கீழ்க்கண்ட அட்டவணைப்படி பிரசாரம் மேற்கொள்ளவுள்ளார்.

பிரசாரம் விவரம் வருமாறு:

19.04.2026 - ஞாயிற்றுக்கிழமை

காலை 11.00 மணி - குடவாசல் (நன்னிலம் தொகுதி )

மாலை 4.00 மணி - செம்போடை (வேதாரண்யம் தொகுதி)

மாலை 6.00 மணி - பிராதாமபுரம் (கீழ்வேளூர் தொகுதி )

மாலை 7.00 மணி - மயிலாடுதுறை

மாலை 8.00 - செம்பொனார்கோயில் (பூம்புகார் தொகுதி)

20.04.2026 - திங்கள் கிழமை

காலை 11.00 மணி - மேச்சேரி (மேட்டூர் தொகுதி )

மாலை 4.00 மணி - ஜலகண்டபுரம் (எடப்பாடி தொகுதி)

அதிமுக பொதுச்செயலாளர்- வேட்பாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்களுடன் இணைந்து பிரசாரம்

மாலை 6.00 மணி - சேலம் மேற்கு

மாலை 7.00 மணி - சேலம் வடக்கு

மாலை 8.00 மணி - தாரமங்கலம் (சங்ககிரி தொகுதி )

21.04.2026 - செவ்வாய்க்கிழமை

காலை 10.00 மணி - சேலம் பொதுக்கூட்டம், எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்களுடன் இணைந்து பிரசாரம்

மாலை 2.00 முதல் 4.00 மணிவரை - தருமபுரி நிறைவு பிரசாரம்

