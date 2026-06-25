தமிழக செய்திகள்

சட்டமன்றத்தில் கட்சி நிதி என்று பேசியவுடன் திமுகவினர் எழுந்தது ஏன்?- ஆதவ் அர்ஜூனா கேள்வி

கொளத்தூர் என்ற வார்த்தையை சட்டமன்றத்தில் சொல்லக்கூடாதா?. கொளத்தூர் என்பது தமிழ்நாட்டில் இல்லாத ஊரா? நாங்கள் யாரையும் கிண்டல் செய்யவில்லை.
ஆதவ் அர்ஜூனா
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முன்னாள் பிரதமர் வி.பி.சிங்கின் பிறந்தநாளையொட்டி அவரது படத்திற்கு அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜூனா மரியாதை செலுத்தினார். இதன்பின் செய்தியாளர்களிடம் அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜூனா கூறியதாவது:-

* 11 மாத ஆட்சியில் 30 ஆண்டுகால திட்டத்தை நிறைவேற்றியவர் வி.பி.சிங்

* கடந்த 5 ஆண்டுகளில் சமூகநீதிக்காக திமுக அரசு எதையும் செய்யவில்லை.

* வாய் வழியில் சமூக நீதி பேசிய திமுக சாதிவாரி கணக்கெடுப்பை நடத்தவில்லை. சமூக நீதி கணக்கெடுப்புக்கான அறிவிப்பை தவெக அரசு வெளியிட்டுள்ளது.

* சட்டமன்றத்தில் மாண்புடன் மரபுடன் பேசுகிறோம்.

* தவெக அரசு வெளிப்படையாக செயல்படுகிறது. அதனால்தான் நேரலை செய்கிறோம்.

* மக்களின் கண்காணிப்பு வளையத்திற்கு சட்டமன்றம் வந்துள்ளது.

* திட்டங்கள், கருத்துகள், கொள்கைகள் மட்டுமே சட்டமன்றத்தில் த.வெ.க. உறுப்பினர்கள் பேசினோம்.

* முதலமைச்சர் பேசவில்லை, அமைதியாக இருக்கிறார் என தவறான நெரேட்டிவை எதிர்க்கட்சிகள் செய்கின்றன.

* எதிர்க்கட்சிகள் எங்கள் கொள்கைகளை விமர்சிக்கும் போது மட்டுமே பதில் கொடுக்கிறோம்.

* ஆளுங்கட்சியை சுறுசுறுப்பாக வைத்திருக்க வேண்டியது எதிர்க்கட்சியின் வேலை.

* சட்டமன்றத்தில் எதிர்க்கட்சி தலைவர் உதயநிதியையும் மீறி திமுகவினர் கேலி, கிண்டல் செய்தனர்.

* கொளத்தூர் என்ற வார்த்தையை சட்டமன்றத்தில் சொல்லக்கூடாதா?

* கொளத்தூர் என்பது தமிழ்நாட்டில் இல்லாத ஊரா? நாங்கள் யாரையும் கிண்டல் செய்யவில்லை.

* முதலமைச்சர் குறித்து எதிர்க்கட்சிகள் நையாண்டியாக பேசியது பற்றியும் அனைவரும் பேச வேண்டும்.

* சட்டமன்றத்தில் கட்சி நிதி என்று பேசியவுடன் திமுகவினர் எழுந்தது ஏன்? என்று கேள்வி எழுப்பினார்.

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