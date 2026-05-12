தமிழக செய்திகள்

‘தலித் சமூக முதலமைச்சர் தமிழ்நாட்டில் சாத்தியமில்லை’ - திருமாவளவன்

தமிழ்நாட்டில் இன்னும் ஒரு நூறாண்டானாலும் தலித் சமூகத்தை சேர்ந்த ஒருவர் முதலமைச்சர் ஆவது என்பது கனவாகவே இருக்கும்.
‘தலித் சமூக முதலமைச்சர் தமிழ்நாட்டில் சாத்தியமில்லை’ - திருமாவளவன்
Published on

‘தமிழ்நாட்டில் தலித் சமூகத்தைச் சார்ந்த ஒருவர் முதலமைச்சர் ஆகும் அளவிற்கு தமிழ்ச் சமூகம் இன்னும் வளரவில்லை’ என விசிக தலைவர் திருமாவளவன் தெரிவித்துள்ளார்.

திமுக, அதிமுக இணைந்து திருமாவளவனை முதலமைச்சராக்க முயன்றதாக வெளியான தகவல்களுக்கு விளக்கமளித்து அவர் வெளியிட்டப் பதிவில் இதனை குறிப்பிட்டுள்ளார்.

அந்தப் பதிவில்,

“இன்று செய்தியாளர்கள் சிலர் என்னை சந்தித்தார்கள். அப்போது பல்வேறு கேள்விகளைக் கேட்டார்கள்.

அப்போது, "தங்களை முதல்வராக்க நடந்த முயற்சியை காங்கிரஸ் முறியடித்துவிட்டதாகச் சொல்கிறார்களே" - என்று ஒருசெய்தியாளர் கேட்டார். அதற்கு நான், ' அப்படியொரு முயற்சி நடந்ததாக எனக்கும் தகவல் கிடைத்தது' என்று பதிலளித்தேன்.

எனக்கு நெருங்கிய நண்பர்கள் சிலர் என்னை அணுகி அதைப் பற்றி பேசினார்கள் என்பதையே கூறினேன். 'திமுகவோ அதிமுகவோ அதிகாரபூர்வமாக யாரும் என்னை அப்படி அணுகவில்லை. நானும் யாரிடமும் பேசவில்லை.

நேற்றும் இன்றும் இது குறித்து ஊடகங்களில் உறுதிபடுத்தப்படாத செய்திகள் வந்துகொண்டிருக்கின்றன.

இந்நிலையில் தான். அவ்வினாவுக்கு நான் விளக்கமளித்தேன். ஆனால், அதனை வேறு பொருள்படும்படி தலைப்பிட்டு செய்திகளைப் பரப்பி பரபரப்பை ஏற்படுத்துவது ஊடக அறமில்லை.

தமிழ்நாட்டில் தலித் சமூகத்தைச் சார்ந்த ஒருவர் முதல்வர் ஆகும் அளவுக்கு தமிழ்ச் சமூகம் இன்னும் தயாராகவில்லை என்பது அனைவரும் அறிந்த கசப்பான உண்மையாகும்.

இந்தியாவில் உத்தரபிரதேசம், ஆந்திரா, மகாராஷ்ட்ரா, பீகார் மற்றும் பஞ்சாப் ஆகிய மாநிலங்களில் தலித்துகள் முதலமைச்சர்களாக ஆட்சி பீடத்தில் கோலோச்சிய வரலாறு நடந்தேறியுள்ளது. ஆனால், தமிழ்நாட்டில் இன்னும் ஒரு நூறாண்டானாலும் அது கனவாகவே இருக்கும் என்பதை அறிந்தவன் நான்.

எனினும், இன்றைய அரசியல் சூழலில் அப்படியொரு பேச்சு நடந்ததாக சொல்லப்பட்டது. ஆகவே, 'எனக்கும் தகவல் கிட்டியது' என்று ஒரு ஊடகப் பணியாளரின் கேள்விக்கு நான் விடையிறுத்தேன்.

அதனைத் திரித்து 'பிறிதொரு பொருளைத்தரும் உள்நோக்கத்தோடு' ஒருசில ஊடகங்கள் செய்திகளைப் பரப்புவது வேதனையளிக்கிறது.” எனப் பதிவிட்டுள்ளார்.

thirumavalavan
திருமாவளவன்
விசிக
vck
Dalit community
தலித் சமூகத்தினர்
X

Maalai Malar
www.maalaimalar.com