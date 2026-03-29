புதுச்சேரி

புதுச்சேரியில் 5-ந்தேதி விஜய் ‘ரோடுஷோ’: காவல்துறை அனுமதி கோரி த.வெ.க. மனு

28 தொகுதிகளில் த.வெ.க. போட்டியிடுகிறது.
புதுச்சேரியில் 5-ந்தேதி விஜய் ‘ரோடுஷோ’: காவல்துறை அனுமதி கோரி த.வெ.க. மனு
புதுச்சேரி:

புதுச்சேரி சட்டசபை தேர்தல் வருகிற 9-ந்தேதி நடைபெறுகிறது. இத்தேர்தலில் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் என்.ஆர்.காங்கிரஸ்-பா.ஜனதா, அ.தி.மு.க., லட்சிய ஜனநாயக கட்சி ஆகியவை ஒரு அணியாகவும், இந்தியா கூட்டணியில் தி.மு.க., காங்கிரஸ், விடுதலை சிறுத்தை, கம்யூனிஸ்டுகள் உள்ளிட்ட கட்சிகள் மற்றொரு அணியாகவும் போட்டியிடுகிறது. த.வெ.க. மற்றொரு அணியாகவும் களமிறங்குகிறது.

மீதமுள்ள 28 தொகுதிகளில் த.வெ.க. போட்டியிடுகிறது.

இந்த நிலையில் புதுச்சேரி த.வெ.க. வேட்பாளர்களை ஆதரித்து வருகிற 5-ந்தேதி ரோடு ஷோ நடத்த த.வெ.க. தலைவர் விஜய் திட்டமிட்டுள்ளார். இதற்கு அனுமதி கோரி புதுச்சேரி த.வெ.க. மாநில தலைமை சார்பில் சட்டம் ஒழுங்கு சீனியர் போலீஸ் சூப்பிரண்டிடம் நிர்வாகிகள் மனு அளித்துள்ளனர்.

