புதுச்சேரி முதலமைச்சராக 5வது முறையாக பதவியேற்றார் ரங்கசாமி

மூத்த அரசியல் தலைவரும், ஏஐஎன்ஆர்சி நிறுவனருமான என். ரங்கசாமி புதன்கிழமை ஐந்தாவது முறையாக புதுச்சேரியின் முதலமைச்சராகப் பதவியேற்றார்.
நடைபெற்ற தேர்தலில் என்டிஏ வெற்றி பெற்று ஆட்சியைத் தக்க வைத்துக் கொண்டது. ஏ.ஐ.என்.ஆர்.சி தலைமையிலான தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணி, மொத்தமுள்ள 30 இடங்களில் 18 இடங்களைக் கைப்பற்றி வெற்றி பெற்றது. இந்தக் கூட்டணியில், ஏ.ஐ.என்.ஆர்.சி 12 இடங்களையும், பாஜக 4 இடங்களையும் வென்றன.
இதனைத்தொடர்ந்து குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு, ரங்கசாமியை முதலமைச்சராக நியமித்திருந்தார். பாஜகவின் தேசியத் தலைவர் நிதின் நபின் மற்றும் மூத்த தலைவர் பி.எல். சந்தோஷ் ஆகியோர் உடனிருந்தனர்.
மேலும் பிராந்தியக் கட்சியைச் சேர்ந்த மல்லாடி கிருஷ்ண ராவ் மற்றும் பாஜகவைச் சேர்ந்த ஏ. நமசிவாயம் ஆகிய இரண்டு அமைச்சரவை உறுப்பினர்களும், ஏஐஎன்ஆர்சி தலைமையிலான என்டிஏ அரசாங்கத்தில் அமைச்சர்களாகப் பதவியேற்றனர்.
துணைநிலை ஆளுநர் கே. கைலாசநாதன், முதலமைச்சர் மற்றும் அவரது அமைச்சரவை சகாக்களுக்குப் பதவி மற்றும் ரகசியக் காப்புப் பிரமாணத்தைச் செய்து வைத்தார்.
ரங்கசாமி கடவுளின் பெயரால் பிரமாணம் எடுத்துக் கொண்டார். ராவ் தெலுங்கில் பிரமாணம் எடுத்துக் கொண்டார். இவர் ஆந்திரப் பிரதேசத்தில் உள்ள புதுச்சேரியின் ஒரு பகுதியான ஏனம் தொகுதியைப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகிறார்.