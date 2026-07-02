2029-இல் ராகுல் காந்தியை பிரதமராக்குவோம் - காங்கிரஸ் பொறுப்பாளர்

உத்தரப் பிரதேச மாநில காங்கிரஸ் பொறுப்பாளராக புதிதாக நியமிக்கப்பட்டுள்ள ராஜேந்திர பால் கௌதம், நேற்று (புதன்கிழமை) பேசும் போது, கட்சி தனது அடித்தள அமைப்பை வலுப்படுத்தும் என்றும், கடின உழைப்பாளிகளை ஊக்குவிக்கும் என்றும், காங்கிரஸை மீண்டும் ஆட்சிக்குக் கொண்டுவர அடுத்த சட்டமன்றத் தேர்தலை ஒற்றுமையுடன் எதிர்கொள்ளும் என்றும் கூறினார்.
மாநில காங்கிரஸ் தலைவர் அஜய் ராய் தலைமையில் தனக்கு அளிக்கப்பட்ட சிறப்பான வரவேற்பை ஏற்றுக்கொண்ட பிறகு, லக்னோவில் உள்ள உத்தரப் பிரதேச காங்கிரஸ் தலைமையகத்தில் கட்சித் தொண்டர்களிடையே பேசினார்.
அப்போது, "நாங்கள் ஒன்றிணைந்து போராடுவோம் மற்றும் ஒவ்வொரு வாக்குச்சாவடி நிலையிலும் கட்சியை வலுப்படுத்துவோம்.
நாங்கள் 2027-ல் உத்தரப் பிரதேசத்தில் வெற்றி பெறுவோம், 2029-ல் ராகுல் காந்தியைப் பிரதமராக்குவோம். பாபாசாகேப் அம்பேத்கருக்கும் காங்கிரஸுக்கும் இடையே எந்த வேறுபாடும் இருக்கவில்லை.
அவர்கள் ஒருவருக்கொருவர் துணையாகவும் ஆதரவாகவும் இருந்தனர். அதனால்தான் காங்கிரஸ் அவரை நாட்டின் முதல் சட்ட அமைச்சராக நியமித்தது,"என்று தெரிவித்தார்.
மத்திய மற்றும் மாநிலத்திலுள்ள பாஜக தலைமையிலான அரசுகளைச் சாடிய கௌதம், இந்தியாவின் பொருளாதார வளர்ச்சி இருந்தபோதிலும் கல்விக்கான செலவு சாமானியர்களுக்கு எட்டாத நிலைக்கு சென்றுவிட்டதாக குற்றம் சாட்டினார்.
மேலும், தேர்வு வினாத்தாள் கசிவைத் தடுக்கவும், அரசு வேலைவாய்ப்புகளை வழங்கவும் அரசு தவறிவிட்டதாகவும் அவர் கூறினார்.