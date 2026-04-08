West Bengal Assembly election | பவானிபூர் தொகுதியில் வேட்பு மனுதாக்கல் செய்தார் மம்தா பானர்ஜி

மேற்கு வங்கத்தில் இரு கட்டமாக சட்டசபை தேர்தல் நடைபெற உள்ளது.
West Bengal Assembly election | பவானிபூர் தொகுதியில் வேட்பு மனுதாக்கல் செய்தார் மம்தா பானர்ஜி
மொத்தம் 294 தொகுதிகளைக் கொண்ட மேற்கு வங்கத்தில் இரு கட்டமாக சட்டசபை தேர்தல் நடைபெறும் என தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்தது.

இதன்படி 23-ம் தேதி முதல் கட்ட தேர்தலும், 29-ம் தேதி இரண்டாம் கட்ட தேர்தலும் நடத்தப்படும். வாக்கு எண்ணிக்கை மே 4-ம் தேதி நடைபெறும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

முதல் மந்திரி மம்தா பானர்ஜி பவானிபூர் தொகுதியில் போட்டியிடுகிறார். சட்டசபை எதிர்க்கட்சி தலைவரான சுவேந்து அதிகாரியும் அங்கு போட்டியிடுகிறார்.

இந்நிலையில், பவானிபூர் தொகுதியில் முதல் மந்திரி மம்தா பானர்ஜி இன்று வேட்பு மனு தாக்கல் செய்தார்.

