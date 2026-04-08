Assemebly election | கேரளா, புதுச்சேரி, அசாமில் நாளை வாக்குப்பதிவு

புதுச்சேரி, கேரளம் மற்றும் அசாம் மாநிலங்களில் நாளை ஒரே கட்டமாக தேர்தல் நடைபெற உள்ளது. இதை முன்னிட்டு நேற்று மாலை 5 மணியுடன் பிரசாரம் முடிவடைந்தது.
அசாமில் உள்ள 126 தொகுதிகளுக்கு ஒரே கட்டமாக நாளை தேர்தல் நடைபெறுகிறது. அங்கு பா.ஜ.க. முதல் மந்திரி ஹிமந்த பிஸ்வா சர்மா தலைமையிலான கூட்டணி களம் காண்கிறது. பா.ஜ.க.வை எதிர்த்து கவுரவ் கோகாய் தலைமையிலான காங்கிரஸ், அகில் கோகாய் தலைமையிலான ராய்ஜோர் தளம் உள்ளிட்ட 15 கட்சிகள் இணைந்த எதிர்க்கட்சி கூட்டணி போட்டியிடுகிறது. அசாமில் மொத்தம் 789 வேட்பாளர்கள் களத்தில் உள்ளனர்.
புதுச்சேரியில் உள்ள 30 தொகுதிகளுக்கு தேர்தல் நடக்கிறது. முதல் மந்திரி ரங்கசாமி தலைமையில் என்.ஆர்.காங்கிரஸ், பாஜக , அதிமுக மற்றும் எல்.ஜே.கே ஆகிய கட்சிகள் போட்டியிடுகின்றன. இவர்களை எதிர்த்து காங்கிரஸ் மற்றும் திமுக உள்ளிட்ட கட்சிகள் அடங்கிய மதசார்பற்ற முற்போக்கு கூட்டணி போட்டியிடுகிறது. இந்த தேர்தலில் நடிகர் விஜய் தலைமையிலான தமிழக வெற்றிக் கழகம், நாம் தமிழர் கட்சிகளும் போட்டியிடுகின்றன. புதுச்சேரியில் 366 வேட்பாளர்கள் களத்தில் உள்ளனர்.
கேரளாவில் உள்ள 140 தொகுதிகளுக்கும் ஒரே கட்டமாக தேர்தல் நடைபெறுகிறது. இங்கு முதல் மந்திரி பினராயி விஜயன் தலைமையில் சிபிஎம், சிபிஐ உள்ளிட்ட கட்சிகள் அடங்கிய எல்.டி.எப் கூட்டணி மற்றும் காங்கிரஸ் தலைமையிலான யு.டி.எப் கூட்டணி இடையே நேரடி போட்டி நிலவுகிறது. இவர்களுடன் பா.ஜ.க. தலைமையிலான தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியும் மும்முனை போட்டியை அளிக்கிறது. கேரளாவில் மொத்தம் 985 வேட்பாளர்கள் போட்டியிடுகின்றனர்.
கடந்த சில வாரங்களாக நடந்து வந்த அனல் பறக்கும் பிரசாரம் நேற்று மாலையுடன் ஓய்ந்தது. பிரதமர் மோடி, உள்துறை மந்திரி அமித்ஷா, எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ராகுல் காந்தி, வயநாடு தொகுதி எம்.பி. பிரியங்கா காந்தி, காங்கிரஸ் தேசிய தலைவர் மல்லிகார்ஜுன கார்கே உள்ளிட்ட தேசியத் தலைவர்கள் இறுதிக்கட்ட பிரசாரத்தில் ஈடுபட்டனர்.
கேரளம், புதுச்சேரி, அசாம் ஆகிய 3 மாநிலங்களில் மொத்தமுள்ள 296 எம்.எல்.ஏ.க்கள் பதவிக்கு 2,140 பேர் போட்டியிடுகின்றனர்.