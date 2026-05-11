சுவேந்து அதிகாரி உதவியாளர் கொலை..3 பேர் கைது!

திங்களன்று பீகார் மற்றும் உத்தரப் பிரதேசத்தைச் சேர்ந்த மூன்று சந்தேக நபர்களைக் மேற்கு வங்க காவல்துறை கைது செய்தது.
முதலமைச்சர் சுவேந்து அதிகாரியின் உதவியாளரான சந்திரநாத் ரத் கொலை தொடர்பாக, மேற்கு வங்க காவல்துறை திங்களன்று பீகார் மற்றும் உத்தரப் பிரதேசத்தைச் சேர்ந்த மூன்று சந்தேக நபர்களைக் கைது செய்தது.

ஒரு சிறப்புப் படை பீகாரின் பக்ஸாரில் மயங்க் ராஜ் மிஸ்ரா மற்றும் விக்கி மௌரியா ஆகியோரைக் கைது செய்தது. அதே நேரத்தில், மூன்றாவது சந்தேக நபரான ராஜ் சிங், உத்தரப் பிரதேசத்தின் பல்லியாவில் கைது செய்யப்பட்டார்.

மே 6 ஆம் தேதி இரவு, வடக்கு 24 பர்கானாஸ் மாவட்டத்தின் மத்யம்கிராமில் நடந்த இந்தக் கொலையைச் செய்வதற்காக, வெளி மாநிலத்தைச் சேர்ந்த கூலிப்படையினராக இந்த மூவரும் செயல்பட்டதாக புலனாய்வாளர்கள் நம்புகின்றனர்.

ஞாயிற்றுக்கிழமை குற்றப் புலனாய்வுத் துறை (சிஐடி) அதிகாரிகளால் நடத்தப்பட்ட தீவிர விசாரணைக்குப் பிறகு, மூவரும் மத்யம்கிராம் காவல்துறையினரால் முறையாகக் கைது செய்யப்பட்டனர்.

குற்றவாளிகள் செய்த தொடர்ச்சியான தொழில்நுட்பத் தவறுகளாலேயே இந்த வழக்கில் திருப்புமுனை ஏற்பட்டது என்று காவல்துறை தெரிவித்துள்ளது.

சம்பவ இடத்திலிருந்து தப்பிச் செல்லும் போது, ​​சந்தேக நபர்களின் வாகனம் பாலி சுங்கச்சாவடியைக் கடந்தது. ஒரு முக்கிய கவனக்குறைவாக, வாகனத்தில் இருந்தவர்கள் யுபிஐ (UPI) மூலம் சுங்கக் கட்டணம் செலுத்தியதால், சந்தேக நபர்களில் ஒருவருடன் நேரடியாகத் தொடர்புடைய கைபேசி எண்ணை புலனாய்வாளர்களால் கண்டறிய முடிந்தது என்று காவல்துறை கூறியது.

சுங்கச்சாவடியில் இருந்து பெறப்பட்ட உயர் தெளிவுத்திறன் கொண்ட சிசிடிவி காட்சிகள், அதில் இருந்தவர்களின் அடையாளங்களையும், குற்றச்செயலுக்குப் பயன்படுத்தப்பட்ட வாகனத்தையும் உறுதிப்படுத்தின. இந்த விசாரணை, இதில் சம்பந்தப்பட்ட திட்டமிடல் குறித்தும் வெளிச்சம் போட்டுக் காட்டியது. ரத்தின் எஸ்யூவி வாகனத்தை வழிமறித்துத் தடுக்கப் பயன்படுத்தப்பட்ட சில்வர் நிற ஹேட்ச்பேக் கார், ஒரு 'நகல்' வாகனம் எனக் கண்டறியப்பட்டதாக காவல்துறை தெரிவித்துள்ளது.

