முழு எழுத்தறிவு பெற்ற மாநிலமாக அறிவிக்கப்பட்ட சிக்கிம்

இமயமலையில் அமைந்துள்ள ஒரு சிறிய மாநிலமான சிக்கிம், முழுமையான எழுத்தறிவு பெற்ற மாநிலமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. புதன்கிழமை அன்று காங்டாக்கில் உள்ள மனன் கேந்திராவில் நடைபெற்ற சிக்கிம் பல்கலைக்கழகத்தின் பட்டமளிப்பு விழாவில், ஜனாதிபதி திரௌபதி முர்மு முன்னிலையில் இந்த அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டது.
இது சிக்கிமின் கல்வித்துறையில் ஒரு வரலாற்று சிறப்புமிக்க மைல்கல்லை குறிப்பதால், மிகுந்த பெருமையுடன் கொண்டாடப்படுகிறது. மிசோரம், கோவா, திரிபுரா மற்றும் இமாச்சலப் பிரதேசம் ஆகிய மாநிலங்களை உள்ளடக்கிய, முழுமையான எழுத்தறிவு பெற்ற மாநிலங்களின் உயர்மட்டக் குழுவில் சிக்கிம் தற்போது இணைந்துள்ளது.
இந்த சாதனையை எட்டிய வடகிழக்கின் மூன்றாவது மாநிலமாகவும், நாட்டின் ஐந்தாவது மாநிலமாகவும் இது திகழ்கிறது. நாட்டில் முழுமையான எழுத்தறிவை அடைந்த முதல் மாநிலம் மிசோரம் ஆகும்.
2020 ஆம் ஆண்டின் தேசியக் கல்விக் கொள்கைக்கு (NEP) இணங்க, கல்வி அமைச்சகத்தால் தொடங்கப்பட்ட ULLAS முன்னெடுப்பானது, 15 வயது மற்றும் அதற்கு மேற்பட்ட தனிநபர்களிடையே தொடர்ச்சியான கற்றல் மற்றும் திறன் மேம்பாட்டை வளர்ப்பதோடு, வயது வந்தோர் கல்வி, செயல்முறை எழுத்தறிவு மற்றும் வாழ்நாள் கற்றலை ஊக்குவிப்பதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது.
மாநில அரசின் அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பில், "இந்த குறிப்பிடத்தக்க அங்கீகாரம் சிக்கிமுக்கு மற்றுமொரு முக்கிய மைல்கல்லாக அமைவதோடு, மாண்புமிகு முதலமைச்சர் திரு பிரேம் சிங் தமாங் (கோலே) அவர்களின் நடைமுறை சார்ந்த மற்றும் தொலைநோக்கு பார்வை கொண்ட தலைமையின் கீழ், கல்வி மேம்பாடு மற்றும் அனைவரையும் உள்ளடக்கிய வளர்ச்சிக்கான மாநிலத்தின் அசைக்க முடியாத அர்ப்பணிப்பையும் பிரதிபலிக்கிறது" என்று கூறப்பட்டுள்ளது.