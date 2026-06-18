இருநாடுகள் சுற்றுப்பயணத்தை முடித்துக் கொண்டு நாடு திரும்பினார் பிரதமர் மோடி

பிரான்ஸ் மற்றும் ஸ்லோவாக்கியா ஆகிய இரு நாடுகளுக்கான தனது பயணத்தை முடித்துக்கொண்டு பிரதமர் நரேந்திர மோடி வியாழக்கிழமை டெல்லி திரும்பினார்.
இந்தப் பயணத்தின்போது அவர் ஜி 7 உச்சிமாநாட்டில் பங்கேற்றதுடன், பல்வேறு உலகத் தலைவர்களுடன் இருதரப்பு பேச்சுவார்த்தைகளையும் நடத்தினார்.
"பிரான்ஸ் உடனான இந்த பயணம், செயல்பாடுகள் மற்றும் முடிவுகள் அடிப்படையில் மிகவும் விரிவானதாக அமைந்தது. 'பாரத் இன்னோவேட்ஸ்' நிகழ்ச்சி நடைபெற்ற 'நீஸ்' நகரில் இப்பயணம் தொடங்கியது; அதைத் தொடர்ந்து ஜி-7 மாநாட்டிற்காக 'எவியன்' நகருக்கும், பின்னர் பாரிஸுக்கும் சென்றேன்.
பாரிஸில் 'விவாடெக் 2026' நிகழ்வு மற்றும் ஒரு பெரிய சமூகக் கூட்டத்தில் உரையாற்றியதுடன், பல்வேறு நிறுவனங்களின் தலைமை நிர்வாக அதிகாரிகளையும் சந்தித்தேன்," என்று மோடி தனது சமூக ஊடகப் பதிவில் குறிப்பிட்டார்.
"எனது நண்பரான அதிபர் மேக்ரான், பிரான்ஸ் அரசு மற்றும் அந்நாட்டு மக்கள் காட்டிய அன்பான வரவேற்பிற்கு நான் குறிப்பாக நன்றியுள்ளவனாக இருக்கிறேன். வரும் காலங்களில் இந்தியா-பிரான்ஸ் இடையிலான நட்பு இன்னும் வலுவடையும்," என்றும் அவர் மேலும் கூறினார்.
முன்னதாக, வெளிநாட்டில் வசிக்கும் இந்தியர்களிடையே உரையாற்றிய மோடி, இந்தியா உலகிற்கு ஒரு "நம்பகமான கூட்டாளியாக" உருவெடுத்து வருவதாகக் கூறினார்.