எங்கள் மண்ணை இந்தியாவுக்கு எதிராக பயன்படுத்த அனுமதிக்க மாட்டோம் - பிரதமர் மோடிக்கு மியான்மர் அதிபர் வாக்கு

ஜெனரல் மின் ஆங் ஹ்லைங் மேற்கொள்ளும் முதல் வெளிநாட்டுப் பயணம் இதுவாகும்.
நான்கு நாள் அரசுமுறைப் பயணமாக இருக்கும் அண்டை நாடான மியான்மரின் அதிபர், ஜெனரல் மின் ஆங் ஹ்லைங் இந்தியா வந்துள்ளார்.

நேற்று டெல்லியில் பிரதமர் மோடியை அவர் சந்தித்து இரு நாட்டு உறவுகள், எல்லை பிரச்சனை குறித்து ஆலோசனை நடத்தினார்.

இந்திய வெளியுறவுச் செயலாளர் விக்ரம் மிஸ்ரி இரு நாட்டு தலைவர்கள் சந்திப்பு குறித்து பேசினார்.

மியான்மரின் நிலப்பரப்பு, இந்தியாவின் பாதுகாப்பு நலன்களுக்கு எதிராகவோ இந்தியாவிற்கு எதிரான தேசவிரோத நடவடிக்கைகளுக்கோ ஒருபோதும் பயன்படுத்தப்பட அனுமதிக்கப்படாது என்று மியான்மர் அதிபர் மோடிக்கு உறுதி அளித்ததாக மிஸ்ரி தெரிவித்தார்.

இதற்குப் பதிலளிக்கும் விதமாக, மியான்மரின் இறையாண்மை மற்றும் பிராந்திய ஒருமைப்பாட்டிற்கு இந்தியா எப்போதும் முழு ஆதரவை வழங்கும் என்று பிரதமர் மோடி வாக்களித்துள்ளதாக தெரிவித்தார்.

மியானமர் சீனாவுடன் எல்லையை பகிர்ந்து கொண்டுள்ளதால் இந்த வாக்குறுதி இந்தியாவுக்கு முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக பார்க்கப்படுகிறது.

மியான்மரின் அதிபராகப் பொறுப்பேற்ற பிறகு, ஜெனரல் மின் ஆங் ஹ்லைங் மேற்கொள்ளும் முதல் வெளிநாட்டுப் பயணம் இதுவாகும்.

மியான்மர் அதிபருடனான சந்திப்பிற்குப் பிறகு பிரதமர் மோடி தனது எக்ஸ் பதிவில், "மியான்மர் அதிபர் மின் ஆங் ஹ்லைங் அவர்களுடனான சந்திப்பு மிகவும் பயனுள்ளதாகவும் அர்த்தமுள்ளதாகவும் அமைந்தது.

இந்த சந்திப்பின் போது இரு நாட்டு உறவுகளின் அனைத்து அம்சங்களும் விரிவாக மறுஆய்வு செய்யப்பட்டு, இருதரப்பு உறவை வலுப்படுத்துவதற்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கப்பட்டுள்ளது" என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.

ராணுவ ஆட்சி:

2021 முதல் மியான்மரில் ராணுவ ஆட்சி நடைபெற்றது. மக்களின் கடும் எதிர்ப்புக்கு மத்தியில் கடந்த ஆண்டு டிசம்பர் முதல் இந்த நாடு ஜனவரி வரை 3 கட்டங்களாக தேர்தல் நடைபெற்றது.

இதிலும் ராணுவமே மறைமுகமாக ஆதிக்கம் செலுத்தி ஆட்சியை கைப்பற்ற ராணுவ ஜெனரல் மின் ஆங் ஹ்லைங் அதிபரானார்.

ஆனால் இது வெளியுலகிற்கு மியான்மரில் ஜனநாயகம் திரும்பியதுபோல சித்தரிக்க மேற்கொள்ளப்பட்ட கண்துடைப்பு என்றே கருதப்படுகிறது.

இந்த ஆட்சியின் கீழ் மக்கள் கடுமையான அடக்குமுறைகளை சந்தித்து வருகின்றனர்.

இதனால் அங்கு பல கிளர்ச்சிகுழுக்கள் உருவாகி ஆட்சிக்கு எதிராக தங்கள் எதிர்ப்பை வெளிப்படுத்தி வருகின்றனர். அவர்கள் மிகவும் மோசமான முறையில் ஒடுக்கப்பட்டு வருகின்றனர்.

