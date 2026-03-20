பெண்களுக்கு மாதந்தோறும் 1500 ரூபாய்: தேர்தல் அறிக்கை வெளியிட்டு மம்தா பானர்ஜி வாக்குறுதி

மேற்கு வங்கத்தில் இரண்டு கட்டங்களாக சட்டசபை தேர்தல் நடைபெற இருக்கிறது. இந்த நிலையில் திரிணாமுல் காங்கிரஸ் கட்சி தேர்தல் அறிக்கை வெளியிட்டுள்ளது. அதில் 10 முக்கிய வாக்குறுதிகள் இடம் பிடித்துள்ளன.
அதில்
* பெண்களுக்கு மாதந்தோறும் 1500 ரூபாய் வழங்கப்படும். வருடத்திற்கு 18 ஆயிரம் ரூபாய் கிடைக்கும். எஸ்சி./எஸ்.டி. பெண்களுக்கு மாதந்தோறும் 1700 ரூபாய் வழங்கப்படும். வருடத்திற்கு 20,400 ரூபாய் கிடைக்கும். லக்ஷ்மிர் பந்தர் திட்டத்தின் கீழ் இது வழங்கப்படும் என திரிணாமுல் காங்கிரஸ் கட்சியின் தேர்தல் அறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
* வேலை இல்லாத இளைஞர்களுக்கு மாதந்தோறும் 1500 ரூபாய் வழங்கப்படும் திட்டம் நீட்டிக்கப்படும்.
* 30 ஆயிரம் கோடி ரூபாயில் வேளாண் பட்ஜெட் உருவாக்கப்படும்.
* மேற்கு வங்கத்தில் உள்ள அனைத்து குடும்பத்தினருக்கும் கான்கிரீட் வீடு கட்டி கொடுக்கப்படும்.
* ஒவ்வொரு வீட்டிற்கும் குழாய் மூலம் குடிநீர் வசதி.
ஆகியவை முக்கிய வாக்குறுதிகள் ஆகும்.