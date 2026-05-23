கொல்கத்தாவில் மம்தா பானர்ஜியால் வடிவமைக்கப்பட்ட கால்பந்து சிற்பம் அகற்றம்

மேற்கு வங்க மாநிலத்தில் மம்தா பானர்ஜி தலைமையிலான திரிணாமுல் காங்கிரஸ் அரசு 15 வருடத்திற்குப் பிறகு அதிகாரத்தை இழந்துள்ளது. இங்கு பாஜக அரசு அமைந்துள்ளது. சுவேந்து அதிகாரி தலைமையிலான அரசு பல்வேறு நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகிறது.
அதனடிப்படையில், கொல்கத்தாவில் உள்ள புகழ்பெற்ற சால்ட் லேக் மைதானத்தின் முன் இருந்த மம்தா பானர்ஜியால் வடிவமைக்கப்பட்ட சிற்பத்தை பாஜக அரசு நீக்கியுள்ளது.
மேற்கு வங்க மாநிலத்தில் கால்பந்து பிரபலமானது. கடந்த 2017-ம் ஆண்டு உலகக் கோப்பை கால்பந்து தொடர் நடைபெற்றது. இதனையொட்டி சால்ட் லேக் மைதானத்தின் முன் இந்த சிற்பம் நிறுவப் பெற்றது.
சர்ச்சையை ஏற்படுத்திய சிற்பத்தின் வடிவம்
இந்த சிற்பம் மிகப்பெரிய சர்ச்சைக்கு உள்ளானது. அதற்குக் காரணம் அந்த சிற்பத்தில் ஒரு வீரரின் உடல் இடுப்பிற்கு மேல் இருக்காது. இரண்டு கால்களில் இரண்டு பந்துகள் இருக்கும். இடுப்பு பகுதிக்கு மேல் உருண்டை வடிவத்தில் கால்பந்து இருக்கும்.
இதை பார்த்து சிலர் முணுமுணுத்தனர். சிலர் அருவருக்கத்தக்கதாக உள்ளது என்றனர். ஆனாலும், அந்த சிறப்பம் அங்கேயே இருந்தது.
சமீபத்தில் நடைபெற்ற சட்டசபை தேர்தலுக்கான பிரசாரத்தில் பாஜக தலைவர்கள், இந்த சிலை அகற்றப்படும் என வாக்குறுதி அளித்தனர். தற்போது பாஜக அரசு அமைக்கப்பட்ட நிலையில், சிலை அகற்றப்பட்டுள்ளது.